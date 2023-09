Patronat: Noile modificări fiscale vor crea blocaje în mai multe industrii, fără să-și atingă țintele de colectare

Pachetul de măsuri fiscale publicat de Executiv ridică o serie de probleme majore, cea mai neeconomică dintre toate măsurile propuse fiind taxarea cifrei de afaceri a celor mai mari companii din România, este de părere directorul executiv al Confederaţiei Concordia, Radu Burnete, citat de Agerpres.

"O primă reacţie la pachetul de măsuri fiscale pe care de abia astăzi l-am văzut, după două luni de discuţii fără un text oficial, este că el ridică o serie de probleme majore dintre care voi puncta două. Prima este raportul dintre venituri şi cheltuieli. Guvernul vrea să colecteze 100 de miliarde în plus până în 2028, dar să facă o economie de doar 16 miliarde în aceeaşi perioadă. Dacă iniţial se vorbea de un efort egal, acum efortul este de 85% pe mediul privat şi de 15% pe aparatul bugetar. Pe partea de cheltuieli măsurile propuse sunt neconvingătoare", spune Burnete, într-un comunicat remis citaat de Agerpres.

A doua problemă, în opinia acestuia, este că păstrează cea mai neeconomică dintre toate măsurile propuse şi anume taxarea cifrei de afaceri a celor mai mari companii din România.

"Am publicat recent o amplă analiză în care explicam de ce această taxă se va transfera în preţuri, este discriminatorie, va reduce investiţiile şi va afecta foarte multe companii româneşti pe care ar trebui să le încurajăm să se extindă în regiune şi va avea un impact negativ deosebit în multe sectoare economice. Coaliţia de guvernare îşi asumă consecinţele economice nefaste ale unei astfel de măsuri, noi am spus şi spunem că ele nu vor întârzia să apară", adaugă acesta.

Măsurile vor crea blocaje, fără să-și atingă țintele de colectare

Directorul executiv al confederaţiei precizează că va expune toate problemele pe care le anticipează la reuniunea Consiliului Tripartit de miercuri, însă atrage atenţia că nu mai este timp pentru consultări şi consideră că aceste măsuri vor crea blocaje în mai multe industrii, fără a-şi atinge ţintele de colectare.

"Avem în final un text, dar foarte puţin timp pentru discuţii, câteva zile practic, dacă mai are cineva răbdare să asculte. Mâine premierul a convocat patronatele şi sindicatele pentru un Consiliu Tripartit. O să mergem să înţelegem ce are în vedere Guvernul, acum că avem un pachet oficial pe masă, şi o să ridicăm toate problemele pe care le anticipăm. Timp să facem o evaluare minuţioasă a acestui proiect nu avem, dincolo de problemele mari pe care le are. Ne aşteptăm să descoperim curând erori de natură legislativă în el", a susţine Radu Burnete..

Potriivti lui, dincolo de aceste erori şi de taxa pe cifra de afaceri pe care o aminteam mai devreme, multe dintre măsuri nu sunt limitate în timp, nu lasă timp suficient de adaptare, nu au termene clare când vor intra în vigoare şi ne așteată să creeze blocaje şi probleme în mai multe industrii, fără a-şi atinge ţintele de colectare.

„Înţelegem că Guvernul trebuie să rezolve problema deficitului bugetar, dar la o primă vedere nu suntem convinşi că a ales soluţia corectă şi regretăm că timp de câteva luni am discutat pe zvonuri şi acum, că avem o propunere oficială, mai avem 1-2 zile pentru consultare”, a mai spus Burnete.

Ministerul Finanţelor a publicat Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Actul normativ introduce, începând de anul viitor, un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro şi care determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

"Se instituie un impozit minim pe cifra de afaceri pentru întărirea disciplinei fiscale care să asigure o contribuţie minimă datorată de un contribuabil plătitor de impozit pe profit pentru situaţia în care impozitul pe profit, determinat pe baza prevederilor generale ale titlului II din Codul fiscal, este mai mic decât valoarea impozitului minim pe cifra de afaceri", se arată în documentul citat.

Acesta se datorează, în situaţia în care contribuabilul înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, şi care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârşitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

Regulile sunt stabilite şi pentru cazul în care rezultatul fiscal cumulat la sfârşitul trimestrului/anului de calcul este pierdere fiscală sau profit impozabil dar nu datorează impozit pe profit deoarece se află în perioada de recuperare a pierderii fiscale.

