Profitul băncilor va fi taxat suplimentar: banii devin mai scumpi ca urmare a măsurilor asumate de Guvern

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că Guvernul va taxa suplimentar profitul băncilor şi va veni cu o nouă abordare în cazul companiilor mari, care vor plăti un impozit de minimum 1% din cifra de afaceri, conform Agerpres.

"Acest Guvern nu creşte TVA-ul general. Acest Guvern păstrează la 9% TVA-ul pentru alimente şi medicamente, la fel cum păstrăm TVA-ul cel mai mic, de 5%, la lemne de foc, energie, gaze. În plus, cum poţi vorbi de austeritate când una dintre principalele măsuri este creşterea salariului minim cu 10%, iar în construcţii cu 12,5%. Să creşti salariul minim pentru 2 milioane de oameni din punctul de vedere al unora este austeritate. Ştiu, este dureros pentru anumite interese economice. Însă toţi trebuie să plătim corect taxele aici, în România. Corect şi echitabil. Trebuie să facem un mediu concurenţial corect, în care fiecare plăteşte în funcţie de cât câştigă. Nici mai mult, nici mai puţin! Taxăm suplimentar profitul băncilor şi, mai ales, venim cu o nouă abordare în cazul companiilor mari, care vor plăti un impozit de minim 1% din cifra de afaceri", a spus Ciolacu, în plenul comun al Parlamentului.

El a adăugat că aceasta este o măsură de echitate, pe care o propune de doi ani, de când era în Opoziţie.

"Marile companii să plătească măcar la nivelul minim al unei companii româneşti. Avem însă grijă ca investiţiile acestor mari firme să fie protejate, fiind eliminate din calculul acestui impozit. Mai mult, asigurăm echitatea fiscală între contribuabili prin eliminarea graduală a excepţiilor şi privilegiilor fiscale. Sigur că vor fi întotdeauna unii care vor spune că nu este bine. Aşa au spus şi când am reglementat piaţa energiei, iar românii au plătit preţuri normale la facturile de curent şi gaze. Aşa au spus şi când am plafonat preţurile la alimentele de bază. De aceea, vă spun şi acum: măsurile fiscale propuse nu vor distruge nimic. Din contră, vor stimula dezvoltarea României. Repet, ca să fie clar: oamenii obişnuiţi nu vor plăti niciun fel de taxe în plus. Vor fi supraimpozitate însă profitul excesiv, luxul şi viciile", a mai spus acesta.

Premierul a subliniat că cei care au proprietăţi scumpe, de peste 500.000 de euro, iahturi sau maşini scumpe "este normal să plătească mai mult".

"De asemenea, alcoolul, tutunul, băuturile cu zahăr şi, ulterior, jocurile de noroc trebuie taxate mai mult. Pentru că efectele lor devin probleme majore de sănătate publică. Iar eu nu pot asista nepăsător la distrugerea unor generaţii întregi. Ştiu că, în aceste zile, românii de bună-credinţă se întreabă ce se va întâmpla cu taxele şi impozitele lor, dacă aceşti bani vor fi bine cheltuiţi sau vor ajunge prin vreun portbagaj. Înţeleg aceste îngrijorări ale românilor şi tocmai de aceea, astăzi, de la tribuna Parlamentului, vreau să transmit un mesaj foarte clar pentru toţi cei care sunt în serviciul public, politicieni sau nu. Această guvernare este despre reforme şi economie, despre binele românilor şi dezvoltarea României. Cei care vor să folosească funcţia publică sau politică pentru beneficii personale nu vor fi toleraţi în această guvernare şi nu se vor putea ascunde după carnetele de partid. (...) Eu şi acest Guvern vom avea toleranţă zero faţă de corupţie", a menţionat Marcel Ciolacu.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: