Care este în realitate situația economiei de cealaltă parte a Prutui, dincolo de discursurile patriotice și ”frățești” care abundă în România? O radiografie extrem de lucidă vine de la Natalia Gavrilița, fost premier al Moldovei, în prezent membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei.

”Ne confruntăm cu un război hibrid în toată puterea cuvântului și cu stagflație”, a explicat Natalia Gavrilița. ”Potențialul nostru de creștere era redus și înainte de declanșarea războiului din Ucraina”. Fostul premier speră, ca în decembrie Consiliul European să fie de acord cu recomandarea Comisiei Europene privind demararea negocierilor de aderare la UE.

Cum poate Moldova să atragă investitorii

”Cum reluăm creșterea? Cheia sunt investițiile”, a explicat ea, în cadrul Aspen-GMF Bucharest Forum. ”Toată lumea ne spune «suntem impresionați de ce faceți, dar mai vorbim după război”». Deci întrebarea cheie este cum îi atragem acum, cum putem rezolva problema instrumentelor financiare care sunt insuficiente pentru a compensa riscurile companiilor private?”

De asemenea, a avertizat fostul șef al guvernului de la Chișinău, dacă cetățenii nu văd beneficiile acestor investiții, Moldova va fi foarte vulnerabilă la propaganda rusească, la dezinformare și chiar la deziluzie privind viitorul european al țării.

Moldova se descurcă extraordinar, în circumstanțele actuale, afirmă fostul premier al țării vecine. ”Nimeni nu se aștepta să depășim așteptările și ar fi o uriașă ocazie pierdută dacă nu am profita de acest elan, dacă el nu se traduce în investiții”.

Piața de capital este foarte slab dezvoltată, a subliniat reprezentanta Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei. Foarte multe companii sunt create doar cu ”bani aduși de casă” și este nevoie de mai mult capital de risc. Strategia Moldovei a fost aceea de abordare regională, de apropiere de România, pentru a fi văzută ca o poartă spre o piață mai mare. ”Trebuie să avem o abodare regională, fiindcă ne vom bate toți pentru capital, forță de muncă și resurse”, a afirmat ea.

Pitch pentru investitorii în Moldova

Poate că Moldova are nevoie să arăte mai mult ce potențial are, spune Natalia Gavrilița. Astfel încât am întrebat-o care ar fi ”pitch-ul” ei pentru potențialii investitori.

”Moldova a performat extraordinar în ultimii ani din toate punctele de vedere. Am fost confruntați cu crize pe care le-am gestionat în moduri care au schimbat percepția internațională asupra Moldovei, dar în același timp, în vreme ce aveam un val de refugiați, stagflație, criza energiei și șantaj, am făcut, în același timp, reforme structurale în numeroase sectoare. Și am devenit stat candidat pentru aderarea la UE. Deci, deși trecem prin vremuri agitate, știm că perspectiva generală este bună, pentru că aceste reforme vor aduce beneficii reale. Singurul risc este că vom pierde din cauza amestecului Rusiei, E momentul să ne unim eforturile cu toții – sectorul public, cel privat, societatea civilă - să facem tot ce putem, să acționăm rapid și decisiv pentru a nu pierde aceste câștiguri”, a răspuns Natalia Gavrilița la întrebarea wall-street.ro.

Sursa foto: wall-street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: