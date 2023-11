Isărescu: Mai facem jocuri, dar nu ne jucăm cu dobânda de politică monetară

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat că nu se pune problema unei reduceri a dobânzii de politică monetară până când nu se observă că inflaţia scade, menţionând că reducerea dobânzii cheie şi majorarea ei ulterioară, ca urmare a reaprinderii inflaţiei, este "cea mai proastă combinaţie", conform Agerpres.

"Să fie foarte clar că nu discutăm (despre reducerea dobânzii de politică monetară - n.r.) până când nu vedem că inflaţia se duce bine în jos. Ce facem? Ne apucăm să creăm anticipaţie că relaxăm. Cea mai proastă combinaţie este să te duci cu rata de politică monetar în jos, să constaţi că inflaţia de fapt nu scade, ci o ia din nou în sus şi să te apuci să o creşti din nou. Nu ne jucăm cu rata de politică monetară. Mai facem jocuri, în anumite limite, cu dobânzile pe piaţă", a spus Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului asupra inflaţiei.

El a fost întrebat despre reducerea dobânzilor de politică monetară în regiune. Guvernatorul BNR a afirmat că instituţia se uită atât la Banca Centrală Europeană cât şi la băncile din regiune, subliniind că nicio ţară din regiune, care are politici monetare bazate pe flotarea cursului de schimb, nu are problema fiscal - bugetară pe care o are România.

Sursa foto: Agerpres

