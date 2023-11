Ciolacu: Nu mai putem continua cu actuala organizare a administrației. Statul se sufocă sub propria sa greutate

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că România nu mai poate continua cu actuala organizare a administraţiei publice, care datează din regimul comunist, deoarece cu o asemenea structură statul "se sufocă sub propria sa greutate", informează Agerpres.

Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe această temă la o conferinţă pe tema reorganizării administrativ-teritoriale a României, organizată de Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale şi Camera de Comerţ şi Industrie. Mesajul a fost citit de Adeline Dan, secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului.

"A devenit clar ca lumina zilei că nu mai putem continua cu actuala organizare a administraţiei, care datează din 1968, din plin regim comunist. Este evident că statul se sufocă sub propria sa greutate cu o asemenea structură, cu inspectorate, agenţii, direcţii şi autorităţi în fiecare din cele 41 de judeţe, plus sectoarele Capitalei. Această situaţie generează birocraţie şi ineficienţă, ba mai şi plătim costuri uriaşe într-un mod absolut nejustificat. România este singura ţară din Uniunea Europeană care are o lege bazată pe principiul centralismului tipic unui stat comunist. Ne situăm astfel într-o contradicţie flagrantă cu principiul subsidiarităţii care stă la baza construcţiei şi funcţionării UE. De asemenea, această lege constituie un obstacol major în calea modernizării României, a debirocratizării şi a absorbţiei mai eficiente a fondurilor europene", a transmis Ciolacu.

Acesta a menţionat că a vorbit în ultimele luni cu primari de municipii, de oraşe şi de comune, cu oameni de afaceri şi cu oameni simpli şi şi-a dat seama că la toate nivelurile societăţii există "un larg consens social" cu privire la necesitatea unei reforme a administraţiei publice.

"Este adevărat, o asemenea reformă nu se va putea pune în aplicare într-un an cu patru scrutine, ci trebuie gândită pentru următorul ciclu electoral. De asemenea, este adevărat că noi, politicienii, suntem cei care trebuie să aibă decizia finală în Parlament, dar cred sincer că iniţiativa trebuie să pornească de la elitele sociale, culturale şi economice ale României. Cel mai uşor pentru noi, politicienii, este să venim cu o lege, să spunem că sub 2.000 de locuitori nu mai există nicio comună, dar cred că o asemenea abordare pauşală ar fi total greşită. Pentru o reformă administrativă ne trebuie o viziune, un plan, pe care să îl construim cu întreaga societate, cu studii de impact şi consultanţă de la specialişti, cu expertiză majoră, cu dezbateri serioase. Trebuie să ascultăm toate vocile relevante din administraţia locală, mediul de afaceri şi cel academic şi mai trebuie ceva - ca noi, polticienii, să renunţăm la a mai inventa roata. Există un pilon strategic pe care trebuie să ne fundamentăm în mod natural şi obligatoriu acest demers - digitalizarea", a spus Marcel Ciolacu.

Sursa foto: Shutterstock / Victor Mogyldea

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: