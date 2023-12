Calculele IEA (Agenția Internațională a Energiei) arată că, dincolo de discursul ecologist, omenirea consumă tot mai mult petrol. Pe de altă parte, raporturile de forță se schimbă, iar OPEC își pierde dominația tradițională pe această piață

Cererea globală de petrol a crescut în 2023 cu 2,3 milioane de barili pe zi, față de 2022. Nici anul viitor nu vom vedea o scădere a cererii, dimpotrivă, se vor adăuga încă 1,1 milioane de barili pe zi, estimează Agenția Internațională a Energiei (IEA). Iar această reducere a avansului (nu și a cererii) nu e datorată atât eforturilor de salvare a planetei, cât încetinirii creșterii marilor economii.

OPEC+, învins de americani

Practic, anul acesta cererea globală de petrol va atinge 101,7 milioane de barili pe zi iar anul viitor s-ar putea apropia de 103. Dar producția a ajuns la 101,9 milioane de barili pe zi, iar în 2024 va trece de 103 milioane, anticipează Agenția Internațională a Energiei.

Agenția vorbește despre creșterea producției de petrol a SUA, care va întrece toate așteptările, depășind 20 de milioane de barili pe zi. Brazilia și Guyana vor înregistra și ele o producție record, astfel că producția globală va crește atât în 2023, cât și în 2024. Ca urmare, reducerile voluntare anunțate de țările OPEC+ (OPEC plus Rusia, Azerbaidjan, Kazahstan, Bahrain, Brunei, Malaysia, Mexic, Oman, Sudan și Sudanul de Sud) vor fi compensate fără probleme de avansul americanilor.

O creștere semnificativă a prețului petrolului nu pare plauzibilă în 2024. Dimpotrivă, pe final de an țițeiul rusesc s-a prăbușit chiar sub plafonul de preț de 60 de dolari pe baril iar anunțul OPEC+ privind o nouă reducere voluntară a producției în T1 2024 cy 2,2 milioane de barili pe zi nu a avut vreun efect vizibil. Practic, cota de piață a OPEC+ va ajunge anul acesta la cel mai redus nivel de la fondarea organizației, iar anul viitor ar putea coborî la 50% și chiar sub acest nivel.

Se vor scumpi carburanții? În România, cu siguranță da

Experții IEA vorbesc despre o schimbare majoră în producția de petrol, care își mută axa din Orientul Mijlociu pe continentul american. Cât despre cerere, aici factorul dominant este și va rămâne China, care anul acesta a reprezentat 78% din creșterea cererii de petrol, în contextul ritmului lent al economiilor occidentale. Creșterea constantă a producției și încetinirea avansului cererii vor face dificilă misiunea producătorilor cheie de a-și apăra cota de piață și a ține prețurile sus, conchid specialiștii Agenției Internaționale a Energiei.

Pe de altă parte, în România carburanții se vor scumpi cu siguranță, din cauza creșterii accizelor. În 2023 acestea nu s-au indexat cu inflația, dar în 2024 accizele la benzină și motorină vor fi actualizateîn două etape: la 1 ianuarie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum, și la 1 iulie 2024, cu alți 50% din creșterea prețurilor de consum. Este vorba despre inflația IPC care, potrivit prognozei Băncii Naționale a României, va ajunge în T4 2023 la 7,5%, în T1 2024 la 7,7%, iar până la finalul anului viitor va scădea până la 4,8 procente.

Sursa foto: Shutterstock

