Ministerul Energie pune la bătaie aproape 600 milioane euro pentru modernizarea sistemelor de termoficare

Ministerul Energiei va deschide, de la 1 februarie, din Fondul pentru Modernizare, un apel de 590 milioane euro pentru proiecte ce vizează modernizarea sistemelor de termoficare, cu granturi de până la 100% pentru Bucureşti şi alte oraşe din ţară care vor să investească în reţelele vechi, a anunțat a ministrul Energiei, Sebastian Burduja, citat de Agerpres.

"Zilele trecute am semnalat o avarie majoră la reţeaua de termoficare din Bucureşti, care a lăsat zeci de mii de români fără apă caldă şi căldură. Am explicat că tronsonul respectiv, pus în funcţiune din 1981, ar fi putut fi reabilitat de ani de zile pe fonduri europene, dar Primăria Generală nu s-a implicat şi a pierdut aproape toţi banii. Este inacceptabil ca zeci de mii de bucureşteni să rămână, în condiţii de ger, fără căldură şi apă caldă. Astăzi vă prezint şi soluţia: lansăm prin Ministerul Energiei, din Fondul pentru Modernizare, un apel de 590 milioane euro pentru modernizarea sistemelor de termoficare. Grant până la 100%!", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Burduja, Bucureştiul şi alte oraşe din ţară vor putea să investească în reţelele vechi de zeci de ani, ceea ce va reduce facturile la întreţinere pentru sute de mii de români şi va asigura condiţii normale în casele lor. Apelul se va deschide pe 1 februarie, ora 12:00, în platforma MYSMIS

Totodată, Sebastian Burduja a făcut referire la proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti, pentru care a fost reluată "de urgenţă" licitaţia privind studiul de fezabilitate.



"(...) am reluat de urgenţă licitaţia pentru proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti - etapa studiu de fezabilitate. Compania SAPE, din portofoliul Ministerului Energiei, a reîncărcat încă de ieri (miercuri, 10 ianuarie 2024, n.r.) în platforma SEAP documentaţia necesară. După îndeplinirea formalităţilor la nivelul ANAP, procedura va deveni publică. Au fost reanalizate în detaliu toate solicitările de clarificare primite de la ofertanţii înscrişi în prima procedură şi a fost îmbunătăţită documentaţia, pentru a creşte şansele de reuşită. Am solicitat, totodată, un proces transparent, obiectiv şi bazat pe dialog cu toţi ofertanţii. Hidrocentrala cu acumulare prin pompaj de la Tarniţa-Lăpuşteşti este un proiect vital pentru sistemul energetic românesc şi îl vom duce înainte, indiferent de provocări. Având în vedere consultarea de piaţă iniţială şi profilul companiilor înscrise la prima procedură, precum şi întâlnirile de lucru cu jucători de talie mondială în acest domeniu, rămân pe deplin încrezător că vom reuşi", a subliniat demnitarul.



Ministrul Energiei a subliniat, în contextul recentelor discuţii pe tema importurilor de gaze, că în anumite condiţii este mai ieftin pentru operatori să importe decât să extragă gaz din depozite.



"O clarificare pentru cei curioşi. De ce importă România gaz dacă avem suficient în depozite? Pentru că în anumite condiţii este mai ieftin pentru operatori să importe decât să extragă gaz din depozite. E parte din beneficiile unei pieţe integrate europene. Dacă, prin absurd, nu am putea tehnic importa nicio moleculă de gaz, avem suficiente resurse interne pentru a acoperi consumul, chiar într-o zi geroasă, aşa cum este această perioadă", a explicat Sebastian Burduja.

