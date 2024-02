Acțiunile Electrica vor fi incluse în indicii FTSE Russell

Acţiunile Electrica au fost admise pentru includerea, în premieră, în componenţa FTSE Global Equity Index Series (GEIS), urmând ca intrarea efectivă în indicii FTSE Russell să aibă loc începând cu şedinţa de tranzacţionare din 18 martie 2024, informează compania, conform Bursei de Valori Bucureşti.

Comitetul indicilor din cadrul furnizorului global FTSE Russell a confirmat marţi seara faptul că acţiunile Electrica au îndeplinit toate criteriile pentru includerea în seria de indici FTSE Global Equity Index Series (GEIS), respectiv FTSE All-World, FTSE Global All-Cap şi FTSE Global Total-Cap. Acţiunile Electrica se încadrează în categoria Mid Cap, în funcţie de capitalizarea totală, conform Agerpres.

"Includerea acţiunilor Electrica în indicii FTSE Russell este o realizare remarcabilă, care ne onorează şi ne responsabilizează în acelaşi timp, o realizare pe care o datorăm tuturor investitorilor noştri, într-un an în care sărbătorim 10 ani de la listare. Îndeplinirea criteriilor FTSE Russell din primul an în care ne-am propus acest obiectiv reprezintă o reconfirmare importantă a eficienţei implementării strategiei de afaceri. Sunt mândru de munca echipei noastre. La momentul preluării conducerii companiei, ne aflam într-un context dificil, cu acţiunile Electrica la un minim istoric, pe fondul crizei energetice. În prezent, preţul este aproape dublu, lichiditatea mult îmbunătăţită, iar perspectivele sunt foarte bune pentru anul care tocmai a început", a declarat Alexandru Chiriţă, CEO Electrica, citat în comunicat.

Îndeplinirea criteriilor de includere în indicii internaţionali FTSE Russell vine după doar un an de la intrarea în vigoare a celor două contracte de market-maker pentru emitent (IMM - Issuer Market Maker), optim calibrate, cu BRK Financial Group S.A. şi Wood & Company Financial Services a.s. Praga. Conform metodologiei FTSE Russell, acţiunile Electrica au îndeplinit criteriul capitalizării pe tot parcursul anului 2023 şi, de asemenea, au trecut testul de lichiditate (mediana volumelor zilnice de tranzacţionare a depăşit 0,05% din numărul acţiunilor free float) în 10 din cele 12 luni ale anului 2023.

În luna decembrie 2023, acţiunile Electrica au avut cel mai bun parcurs din întreg anul 2023 şi nu numai, reuşind îndeplinirea criteriului lichidităţii lunare conform FTSE Russell în primele 10 şedinţe din 10, concomitent cu înregistrarea celui mai bun randament lunar, de 17,4%, ceea ce marchează cel mai bun randament agregat (incluzând dividendul) de la începutul anului, de 43,4%, depăşind chiar BET-TR (39,9%).

De asemenea, în luna decembrie 2023, acţiunile Electrica au atins un maxim al ultimilor doi ani, de 11,56 lei, depăşind de asemenea în cursul lunii două praguri psihologice, de 10 lei (valoarea nominală) şi de 11 lei (preţul de la listare). Anterior, ultima oară când acţiunile Electrica au închis peste preţul de 10 lei a fost în 23 februarie 2022 (10,04 lei), iar cea mai recentă închidere la peste 11 lei datează din 12 ianuarie 2022 (11,02 lei). Totodată, în luna decembrie, acţiunile Electrica au înregistrat cel mai mare rulaj lunar din ultimii mai bine de 3 ani, de 5,9 milioane acţiuni.

Sursa foto: Facebook / Electrica

