Premierul Marcel Ciolacu a declarat că este exclus ca în anul 2025 să crească taxele şi impozitele pentru mediul privat şi a precizat că, deşi este un fan al impozitării progresive, ar fi de acord să rămână cota unică, dacă aceasta este cu adevărat unică pentru toată lumea, conform Agerpres.

Ciolacu a fost întrebat, la DC News, dacă poate fi vorba de creşteri de taxe şi impozite pentru mediul privat în anul 2025, aşa cum a lăsat de înţeles ministrul de Finanţe, Marcel Boloş.

"Nu. Este exclus. Am anunţat foarte clar. Eu l-am rugat foarte mult (pe Marcel Boloş - n.r.) să comunice mai puţin, pentru că spune frânturi de lucruri. Dânsul se referea cred la jalonul 207, este un jalon trecut de domnul Cîţu şi de domnul Ghinea, în care scrie reforma fiscală. Adevărul este că noi nu mai ştim acum în ce sistem fiscal suntem, suntem în cotă unică, suntem în progresiv. Eu, social-democrat, fiind un fan al sistemului de impozitare progresivă, fiindcă asta a dus la dezvoltare cam în toată lumea, dar nu exclud să rămână cota unică. Dar cota unică să fie cotă unică. Nu poţi să cumperi un teren cu 1.000 de euro sau cu 10.000 de euro, să îl vinzi cu 10 milioane şi să fii impozitat cu 1%, dacă îl ai pe microîntrepindere sau cu 10%, pe venit, fiindcă nu se întâmplă acest lucru niciunde în lume", a spus Ciolacu.

El a menţionat că este de acord cu o cotă unică, dar să fie pentru toată lumea, pentru că această cotă unică nu poate să fie diferenţiată sau să aibă excepţii.

"Dar la venituri excepţionale, oriunde în lumea asta, din America până în orice stat, se impozitează diferenţiat. După ce ai trecut de un prag de un milion de euro, ai avut venit la o tranzacţionare, ai altă cotă care creşte prin progresie în funcţie de valoare. În momentul acesta şi Banca Mondială şi Comisia Europeană fac studii şi să vină cu mai multe variante pe care eu nu o să am nicio problemă să le discutăm şi să vedem ce se adaptează foarte bine în România. Dar nu pot să am şi fiscalitate scăzută, să nu am niciun fel de control şi de informaţie de la Ministerul de Finanţe fiindcă nu am digitalizare, să nu am digitalizare în nicio primărie să ştiu în ceea ce priveşte proprietăţile şi veniturile cumulate şi să mai am şi o evaziune fiscală de aproape 10% din PIB. Nu se poate continua aşa", a afirmat premierul.

Sursa foto: Facebook/ Marcel Ciolacu

