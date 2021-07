Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, prima de cinci stele din România

Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca a devenit prima universitate de cinci stele din România, în urma auditului internaţional QS STAR.

"UBB este prima universitate confirmată 'world-class', adică de cinci stele, din România! Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este prima universitate de cinci stele confirmată în România prin auditul internaţional QS STAR al companiei britanice Quacquarelli Symonds (QS), compania care realizează şi clasamentul QS al universităţilor lumii, unul dintre cele mai utilizate clasamente ale universităţilor astăzi. Acest nivel, şi anume QS*****, corespunde unei universităţi globale, de talie mondială - o universitate de cinci stele este de talie mondială în multiple arii academice, bucurându-se de o reputaţie înaltă şi având facilităţi academice avansate şi personal educaţional şi de cercetare recunoscut internaţional ('A typical five stars university is generally world class in a broad range of areas, enjoys a high reputation and has cutting edge facilities and internationally renowned research and teaching faculty')", se arată într-un comunicat trimis, joi, de UBB.

Potrivit sursei citate, auditul internaţional QS STAR analizează comprehensiv o universitate pe opt (8) dimensiuni: (1) Predare, (2) Angajabilitate, (3) Internaţionalizare, (4) Cercetare/Dezvoltare academică, (5) Facilităţi academice/Învăţare non-tradiţională (online), (6) Specializări academice, (7) Artă şi cultură, (8) Inovare.

"Acest rezultat - care nu este un ranking, ci o evaluare comprehensivă - confirmă, independent de noi, ceea ce spunem de o vreme, şi anume că UBB face parte din categoria universităţilor de tip 'world-class' ale lumii, adică universităţi globale, de talie mondială. O astfel de universitate este un actor global, ceea ce înseamnă că aceasta contribuie la ştiinţa şi competitivitatea internaţională, dar şi că utilizează acest lucru pentru a asigura avantaje competitive ţării şi regiunii din care face parte. Este ca şi cum am intra la fotbal în Liga Campionilor! Nu suntem însă naivi şi ştim că între 'campioni' nu avem încă performanţele apropiate celor mai buni sau dorite de noi aspiraţional. Aşadar, acum trebuie să ne consolidăm aici situaţia şi să obţinem o poziţie cât mai bună şi cât mai stabilă în următorii ani. Apoi, pe termen mediu şi lung, ţinta va trebui să fie 'QS*****Plus', care arată un nivel de elită aspiraţional", declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, citat în comunicatul de presă.

Aceeaşi sursă precizează că UBB este universitatea cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani - 1581) şi că reprezintă cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 oraşe/21 localităţi şi 13 judeţe). De asemenea, UBB are cel mai complex profil academic din România, cu trei linii oficiale de studiu - română/maghiară/germană -, alături de numeroase programe în engleză şi franceză, cu un profil academic comprehensiv - de la arte şi ştiinţe umaniste, la ştiinţe sociale, ale vieţii şi ale naturii, până la matematică, informatică, inginerie/tehnologie - şi cu cea mai complexă ofertă teologică de pe continent.

