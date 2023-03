România va avea mai multe licee agricole coordonate de Ministerul Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunţat că va creşte numărul liceelor tehnologice cu profil agricol care vor intra sub patronajul ministerului pe care îl conduce.

Petre Daea a declarat jurnaliştilor că în prezent sunt 57 de licee care se află sub patronajul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), urmând ca numărul acestora să crească în următoarea perioadă.

"E o plăcere deosebită să vorbesc despre liceele agricole. Sunt 57 de licee care au intrat sub patronajul Ministerului Agriculturii. Investind în licee, am mărit numărul acestora şi îl vom mări în continuare. Am vorbit cu doamna ministru Deca (ministrul Educaţiei, n.r.) că e necesar să mai analizăm situaţia unor licee, să le dăm banii necesari, ele să devină performante din punct de vedere tehnologic pentru a putea să asigure schimbul de forţă de muncă calificată. Mă gândesc şi la fermierii care îşi vor duce fermele spre o agricultură performantă. Fără pregătire nu putem să înaintăm", a spus Petre Daea, ministrul Agriculturii, potrivit Agerpres.

Sursa foto: Agerpres

