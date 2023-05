Învățătoare: Eu nu particip la grevă. Nu aveam cu cine să las copiii, părinții sunt și ei la serviciu

Peste 20.000 de angajați din educație au pornit în marș să protesteze spre Palatul Cotroceni după mitingul din Piața Victoriei. Concomitent, în Satu Mare, Galați, Târgu Mureș au loc proteste ample ca urmare a nemulțumirilor pe care le au profesorii din sistemul public de învățământ. Nu toți, însă, au ales să participe la grevă, nu din teamă, ci din cauza faptului că elevii din clasele primare sunt prea mici și nu au cu cine să rămână în timpul zilei.

„Eu nu particip la grevă pentru că avem foarte mult de recuperat și nu aveam cu cine să las copiii. Părinții sunt la serviciu și nu aveau cu cine să îi lase. Să îi lase singuri? Nu s-a putut. Din această cauză nu am participat. Acum am clasa I, am avut și Săptămâna Altfel cu ei, am fost și în excursie, ne pregătim de sfârșitul anului școlar (...) Părinții ne-au spus că o să ne susțină dacă o să ajungem să participăm și noi la grevă”, a declarat pentru wall-street.ro Paula Dragotescu, învățător la Liceul Teoretic Petre Pandrea din Balș, județul Olt.

Învățătoarea spune că niciun alt coleg din învățământul primar al liceului nu a participat la grevă. Pentru clasa sa, cadrul didactic spune că nu intenționează să suspende nici în zilele următoare activitatea la clasă și să participe la grevă, deși se arată nemulțumită de salariile din educație.

„Mă gândesc să particip după ce se termină școala pentru că salariul este foarte mic, dacă nu aș avea gradație de merit aș avea 3.200 de lei. Și atunci mi se pare foarte mic. Toată lumea e nemulțumită de condiții”, a spus Paula Dragotescu, învățător cu 15 ani de experiență în sistemul de învățământ.

Potrivit calendarului, anului școlar 2022-2023 urmează să se încheie pe 16 iunie, pentru elevii care nu sunt în clasele terminale. Rămâne, însă, de văzut dacă anul școlar se va termina la data programată. Pe fondul grevei, Ligia Deca, ministrul Educației a declarat că nu exclude posibilitatea de prelungire a cursurilor şi de reprogramare a calendarului de evaluări, dacă greva profesorilor va continua.

„Chiar aş vrea să subliniez acest lucru: niciun elev nu va rămâne cu situaţia şcolară neîncheiată, nici un elev care se află în clasa a VIII a sau a XII a nu va rămâne fără posibilitatea de a susţine examenul, fie Evaluarea Naţională fie examenul de Bacalaureat”, a declarat la începutul săptămânii Ligia Deca.

Până la momentul transmiterii acestui articol, sindicaliștii nu au ajuns la un acord cu reprezentanții Guvernului, privind majorarea salariilor profesorilor, motiv pentru care greva continua. Preşedintele Klaus Iohannis îi va primi la discuţii, marţi, pe sindicaliştii din educaţie, potrivit unui anunț venit de la Administraţia Prezidenţială.

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: