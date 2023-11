Este programa universitară din România adaptată la evoluția rapidă a marketingului digital?

În contextul evoluției continue a tehnologiei și a comportamentului consumatorilor, marketingul digital se transformă constant, impunând un ritm alert de adaptare și dezvoltare a instituțiilor de învățământ. Cum răspunde programa universitară din țara noastră la aceste tendințe, astfel încât studenții români să fie pregătiți pentru joburile viitorului?

Unei instituții de învățământ superior îi este util să țină cont de statisticile de ultimă oră legate de impactul mediului digital asupra modului în care oamenii își desfășoară viața cotidiană, pentru o configurare relevantă a metodelor de predare și a conținutului cursurilor sale. Să ne uităm doar la câteva elemente:

1. Creșterea social media: platformele de social media au devenit locuri esențiale de interacțiune între companii și clienți. Conform datelor platformei Demand Sage, în septembrie 2023, erau 4.9 miliarde de utilizatori social media la nivel mondial, ceea ce reprezintă 60.49% din populația globală.

2. Importanța conținutului de calitate: conținutul reprezintă motorul marketingului digital. Conform unui studiu al Content Marketing Institute, 70% dintre specialiștii în marketing consideră crearea de conținut de înaltă calitate ca o prioritate majoră. Prin urmare, programele academice trebuie să se concentreze pe dezvoltarea abilităților de creare și distribuție a conținutului relevant.

3. SEO și SEM: optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO) și publicitatea plătită pe motoarele de căutare (SEM) rămân esențiale pentru creșterea vizibilității online. Un raport al BrightEdge arată că 68% din toate experiențele online încep cu un motor de căutare.

4. Date și analiză: datele sunt un aspect esențial în marketingul digital. 74% dintre specialiștii în marketing consideră analiza datelor drept cea mai eficientă tactică de optimizare a performanței campaniilor, conform unui studiu realizat de Forbes Insights.

5. Mobile marketing: un raport al BankMyCell indică faptul că, în octombrie 2023, utilizatorii de dispozitive mobile au depășit 7.33 miliarde la nivel global, ceea ce reprezintă 90.90% din totalul populației.

Un stil de predare și învățare orientat către competențe digitale

În cazul Universității Româno-Americane, abordarea interdisciplinară a condus către integrarea eficientă a contextelor de dezvoltare a competențelor digitale. Iată doar câteva componente de care am ținut cont:

Cursuri și specializări actualizate: cursurile programului de studii universitare de licență „Marketing”, al Facultății de Management-Marketing, acoperă cele mai recente tendințe în marketingul digital, inclusiv social media marketing, SEO, marketing de conținut și analize de date digitale. În această toamnă, am lansat Programul de Master în Marketing Digital și Social Media cu dublă diplomă, în parteneriat cu CITY College, University of York Europe Campus (una dintre universitățile britanice de top la nivel internațional). Acest program le oferă studenților oportunitatea de a obține o diplomă de la ambele universități și de a beneficia de o experiență educațională internațională, fără alte costuri în afara taxei de școlarizare. Pentru a rămâne relevant, acesta va ține seama de la an la an de condițiile de pe piața în continuă schimbare și de inovațiile din domeniul digital și al social media, prin munca noastră de cercetare și informațiile oferite de profesioniști din domeniu. Iar pentru 2024, am pus la punct un program de licență în marketing, tot în parteneriat cu CITY College, University of York Europe Campus.

Specialiști în marketing digital: corpul didactic al universității este format din specialiști în marketing digital cu experiență practică, ceea ce aduce o perspectivă reală și actuală în procesul de învățare.

Internshipuri și colaborări cu industria: colaborăm permanent cu mediul de afaceri românesc, inspirați de modelul american, unde mediul de afaceri contribuie la adaptarea curriculei universitare, studenții fiind astfel familiarizați cu rigorile profesionale, care cer dobândirea de competențe, nu doar de cunoștințe. Universitatea facilitează internshipuri și colaborări cu companii din industrie, oferindu-le studenților oportunități practice de a-și aplica cunoștințele în domeniul marketingului digital.

Proiecte inovatoare: conform unui studiu realizat de Harvard Business Review, proiectele inovatoare din cadrul studiilor superioare dezvoltă abilități precum gândirea creativă, rezolvarea de probleme și colaborarea. Aceste competențe sunt esențiale în marketingul digital, unde inovația și adaptarea sunt cheia succesului. Studenții noștri sunt încurajați să lucreze la proiecte inovatoare în cadrul programelor academice, ceea ce le oferă oportunitatea de a dezvolta soluții creative pentru provocările reale din industria marketingului digital.

Utilizarea tehnologiei: promovăm utilizarea tehnologiei în scopuri educaționale, furnizând acces la resurse online și platforme de învățare pentru a-i pregăti pe studenți pentru mediul digital.

Prin intermediul unor instrumente de educație actualizate, cu implicarea specialiștilor în marketing digital și cu un accent puternic pe experiența practică, universitățile din România pot contribui semnificativ la pregătirea studenților pentru a obține succes într-o industrie în continuă transformare.

