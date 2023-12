Proiectul calendarului pentru anul școlar 2024-2025, în dezbatere publică

Ministerul Educaţiei a publicat joi, spre consultare publică, proiectul de calendar al anului şcolar 2024 - 2025, scrie Agerpres. Potrivit site-ului Ministerului Educaţiei, propunerile şi sugestiile cu privire la proiect pot fi trimise până în data de 10 ianuarie 2024, inclusiv, pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro.

Ordinul de ministru prevede că anul şcolar 2024 - 2025 începe la data de 1 septembrie 2024 şi se încheie la data de 31 august 2025, având o durată de 36 de săptămâni de cursuri.



Cursurile anului şcolar 2024 - 2025 încep la data de 9 septembrie 2024.



Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 6 iunie 2025. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 13 iunie 2025.



Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 27 iunie 2025.



Conform ordinului de ministru, intervalele de cursuri şi intervalele de vacanţă sunt:

modulul 1 - de luni, 9 septembrie 2024, până vineri, 25 octombrie 2024;

vacanţa de toamnă - de sâmbătă, 26 octombrie 2024, până duminică, 3 noiembrie 2024;

- de sâmbătă, 26 octombrie 2024, până duminică, 3 noiembrie 2024; modulul 2 - de luni, 4 noiembrie 2024, până vineri, 20 decembrie 2024;

vacanţa de iarnă - de sâmbătă, 21 decembrie 2024, până marţi, 7 ianuarie 2025;

- de sâmbătă, 21 decembrie 2024, până marţi, 7 ianuarie 2025; modulul 3 - de miercuri, 8 ianuarie 2025, până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025, sau vineri, 21 februarie 2025, după caz, la decizia Inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti;

vacanţă - o săptămână , la decizia Inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 10 februarie - 2 martie 2025;

, la decizia Inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 10 februarie - 2 martie 2025; modulul 4 - de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025, sau luni, 3 martie 2025, la decizia Inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 17 aprilie 2025;

vacanţa de primăvară - de vineri, 18 aprilie 2025, până duminică, 27 aprilie 2025;

- de vineri, 18 aprilie 2025, până duminică, 27 aprilie 2025; modulul 5 - de luni, 28 aprilie 2025, până vineri, 20 iunie 2025;

vacanţa de vară - de sâmbătă, 21 iunie 2025, până duminică, 7 septembrie 2025.

Programul naţional "Şcoala altfel" şi programul "Săptămâna verde" se desfăşoară în perioada 9 septembrie 2024 - 17 aprilie 2025, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

