Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creștere, împreună cu Vybros Capital Partners, un fond de capital permanent finanțat de o familie belgiană, în calitate de coinvestitor, semnează acordul de preluare a pachetului majoritar de acțiuni în cadrul Mark Twain International School (IS), prima instituție de învățământ privat înființată în România, cu un curriculum dual. Aceasta este prima tranzacție realizată de Morphosis Capital în cadrul celui de-al doilea fond de private equity.

„Parteneriatul cu Morphosis Capital marchează un moment decisiv pentru dezvoltarea viitoare a Mark Twain International School, dinamizând planurile de a extinde la nivel național oferta noastră de educație premium, care va deveni astfel accesibilă copiilor și tinerilor din cele mai importante orașe din România. Acest pas reprezintă o încununare a peste 28 de ani de evoluție continuă în arena educației private, perioadă în care absolvenții programelor Mark Twain IS au fost admiși, numeroși cu burse de merit, să-și continue studiile universitare și post-universitare în peste 150 de universități naționale și internaționale de renume din 25 de țări de pe glob, precum University of Cambridge, Stanford, London School of Economics, UCLA, Berklee Boston, Guildhall School, EH Lausanne, Babeș-Bolyai Cluj etc.”, a declarat Anca Macovei Vlăsceanu, Fondator și Director General Mark Twain IS.

Mark Twain IS a fost fondată în 1995 de către antreprenorii români, Anca și Dan Macovei Vlăsceanu din nevoia de a oferi comunității locale o instituție de educație centrată pe elev, ancorată în realitățile și exigențele secolului XXI, în care predarea să se desfășoare exclusiv în limba engleză sau într-un sistem bilingv englez-român. În cei peste 28 de ani de activitate, Mark Twain IS a evoluat în mod constant de la nivelul preșcolar, în 1999 fiind deschisă apoi școala primară, între 2002-2005, gimnaziul și liceul, iar între 2006 și 2008, a devenit prima școală autohtonă privată din România, complet acreditată International Baccalaureate (IB) World.

Mark Twain IS este una dintre puținele școli private din România care oferă elevilor săi posibilitatea de a alege între a susține examenul de bacalaureat național sau internațional, oferind un program preuniversitar dual, raport optim profesor-elev, multiple proiecte axate pe STEM, arte, sport și responsabilitate socială, accent puternic pe dezvoltarea profesională a dascălilor, și peste 40 de materii extracurriculare pe lângă programul școlar de bază. Mark Twain IS își desfășoară activitatea în două campusuri verzi în apropierea Pădurii Băneasa: Junior Campus, dedicat copiilor de grădiniță şi școală primară, precum şi Secondary Campus, unde studiază elevii de gimnaziu şi liceu.

Între anii 1995-2023, peste 5.000 de elevi din România și din alte 55 de țări au urmat programe în cadrul Mark Twain IS, iar în prezent, 60% dintre elevii care studiază în cadrul școlii provin din familii române sau mixte, iar restul de 40% reprezintă peste 45 de naționalități.

Suntem încântați să anunțăm prima tranzacție realizată de cel de-al doilea fond Morphosis Capital într-un sector strategic important pentru orice țară – educația (...) Viziunea noastră comună este de a extinde renumele școlii la nivel național, prin promovarea realizărilor remarcabile ale elevilor din cadrul Mark Twain IS și redefinirea standardelor de excelență în educație în toate orașele importante ale țării. Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital

Valoarea investiției în Mark Twain IS este cuprinsă în intervalul de 7-15 milioane de euro urmărit de către Morphosis Capital în cadrul celui de-al doilea fond de private equity. Infuzia de capital va contribui la extinderea Mark Twain IS în București și în alte orașe importante din România, atât organic, prin deschiderea de noi instituții de învățământ, cât și prin potențiale preluări de centre de învățământ private existente.

Tranzacția a fost facilitată de firmele de avocatură Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu (RTPR), în calitate de consilier juridic al Morphosis Capital, și Popovici Nițu Stoica & Asociații (PNSA), în calitate de consilier juridic al Mark Twain IS. KPMG a realizat procesul de due diligence financiar și fiscal pentru Morphosis Capital, iar Oxygen Finance pentru Mark Twain IS. Tranzacția este supusă aprobării de către Consiliul Concurenței.

Investiția în Mark Twain IS este prima realizată de către cel de-al doilea fond Morphosis Capital. Prin primul fond, lansat în decembrie 2018, Morphosis Capital deține participații în alte cinci companii din România, respectiv DocProcess, Medima Health, EMI, Cronos Med și Stay Fit Gym.

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: