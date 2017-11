Dobanzile la depozite nu dau semne de crestere, cu toate ca ROBOR are un nivel similar cu rata inflatiei - in jurul valorii de 1,8%. Totusi, cele mai mari banci din piata ofera dobanzi nesemnificative, iar la 1.000 de lei economisiti vei primi dupa taxe intre 4 si 10 lei. Aflati in acest slide dobanzile la depozitele pe un an practicate de primele 7 banci din piata.