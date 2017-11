OTP Bank Romania a raportat pentru primele 9 luni din acest an un profit net de 30.8 milioane de lei, in scadere cu 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Banca a revenit pe profit in trimestrul al treilea, cu o valoare de 18.3 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 6,6 milioane de lei inregistrata in trimestrul doi, conform informatiilor prezentate in comunicatul de presa emis de catre banca.

In datele prezentate de catre banca, se arata ca in primele noua luni ale anului 2017, profitul operational al bancii a crescut cu 33% de la an la an, ca urmare a cheltuielilor operationale mai mici (-4%) si a cresterii veniturilor totale cu 8%. Pe de alta parte, profitul operational s-a diminuat cu 4% in trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul precedent, ca urmare a cresterii cheltuielilor administrative.

Oficialii precizeaza ca veniturile nete din dobanzi au avut un trend pozitiv, inregistrand o crestere de 9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, sustinuta de cresterea volumului de credite performante. Costurile totale de risc au fost cu 44% mai mari in primele 9 luni, din cauza provizioanelor mari din trimestrul doi. Totusi, totalul provizioanelor a scazut cu 65% in trimestrul trei, datorita efectului de baza si a trendului ascendent al calitatii creditelor. Drept urmare, indicatorul ROE a depasit 11% in trimestrul trei.

In ceea ce priveste portofoliul creditelor performante, ajustate cu efectul cursului de schimb valutar, OTP Bank Romania a continuat sa creasca atat pe segmentul retail, cat si corporate. In total, au inregistrat cresteri de 11% de la an la an si de 4% de la trimestru la trimestru. In acelasi timp, rata creditelor neperformante a scazut la 15.5% in trimestrul trei (-2,3 puncte procentuale de la an la an si -1,1 puncte procentuale de la trimestru la trimestru), rata de acoperire a acestora ajungand la 82.5%. Volumul total al depozitelor, ajustat cu efectul cursului de schimb valutar, a crescut cu 3% de la an la an si cu 1% comparativ cu trimestrul doi.

In ceea ce priveste vanzarile noi, volumul acordat al creditelor in moneda locala a crescut cu 17% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Creditele ipotecare au scazut dupa cresterea puternica din trimestrul doi, cu toate acestea creditele ipotecare in moneda locala s-au imbunatatit cu 80% in primele noua luni.

Conform reglementarilor locale, rata de adecvare a capitalului bancii s-a mentinut la nivelul de 15.7% si la sfarsitul celui de-al treilea trimestru al anului 2017.

OTP Group a inregistrat in trimestrul trei al anului 2017 un profit ajustat dupa impozitare de 1.2 miliarde lei, iar pentru ultimele 9 luni, un profit cumulat de 3.3 miliarde lei contribuind la o crestere de la an la an de 33%. La sfarsitul trimestrului trei, lichiditatea Grupului era stabila: rezervele de lichiditati reprezentau 36.8 miliarde lei (7.9 miliarde EUR). Cresterea cu 10.4 milioane lei inregistrata de la trimestru la trimestru a fost legata de generarea de lichiditati de catre liniile de business din cadrul Grupului.