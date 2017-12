“Institutiile nu trebuie sa conceapa politici si practici de remunerare care: coreleaza exclusiv nivelul remuneratiei cu un obiectiv cantitativ pentru oferirea sau furnizarea de produse si servicii bancare, sau promoveaza oferirea sau furnizarea unui produs anume sau a unei anumite categorii de produse in locul altor produse, precum produse care sunt mai profitabile pentru institutii sau pentru o persoana relevanta (angajat al bancii -n.r.), in detrimentul consumatorului”, se subliniaza in Ghidul mentionat.

Documentul contine cerintele de concepere si implementare a politicilor si practicilor de remunerare in raport cu oferirea sau furnizarea de produse si servicii bancare consumatorilor, de catre institutiile mentionate, in vederea protejarii consumatorilor impotriva efectelor negative nedorite, rezultate din remunerarea personalului de vanzari.

Care sunt beneficiarii Ghidului?

Conform ghidului, “consumatorul” este definit ca fiind “o persoana fizica care actioneaza in scopuri aflate in afara meseriei, a profesiei sau a activitatii sale comerciale”.

Mai mult, in document se mentioneaza faptul ca autoritatile competente pot lua in considerare aplicarea acestui ghid si in cazul altor clienti, precum microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri)

“In cele din urma, autoritatile competente pot lua in considerare extinderea cerintelor privind remunerarea, prevazute in acest ghid, si in cazul remuneratiei platite de institutiile financiare intermediarilor de credite (denumita si „comision”)”, se mai arata in Ghidul citat.

Totodata, la conceperea politicilor si practicilor de remunerare, institutiile trebuie sa ia in considerare atat criteriile calitative, cat si pe cele cantitative pentru a determina nivelul remuneratiei variabile, asigurandu-se astfel ca se tine cont in mod adecvat de drepturile si interesele consumatorilor.

In plus, Ghidul precizeaza faptul ca, in situatiile in care politicile si practicile de remunerare permit acordarea de remuneratii variabile, institutiile trebuie sa se asigure ca raportul dintre componentele fixa si variabila ale remuneratiei este echilibrat in mod corespunzator si ca tine cont de drepturile si interesele consumatorilor.

De asemenea, bancile trebuie sa evite politicile si practicile inutil de complexe si combinatiile neclare de politici si practici diferite.

