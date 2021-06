Digitalizare în asigurări: Constatările se pot face și online, dar mulți români vor să vadă agenții la fața locului

Omniasig VIG a început procesul de digitalizare încă dinainte de pandemie, procesul fiind accelerat în special în zona de backoffice și emitere, înregistrare polițe.

”Digitalizarea va face parte din viața noastră de zi cu zi, numai că nu cred în transformarea unei companii tradiționale într-una digitală peste noapte, ci trecerea se va face treptat, cu pași mai mici sau mai mari.”, a explicat Mihai Tecău, președinte directorat Omniasig VIG.

În opinia sa, ceea ce va vinde cel mai bine vor fi acele servicii și produse care vor schimba paradigma, cu o atenție deosebită pe partea de transparență în relația cu clientul, singura care îi poate conferi încredere acestuia în compania la care apelează pentru asigurare.

Trebuie să vii cu ceva care să suprindă clientul, să-i dai posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză serviciile de care beneficiază. Unde repară mașină, dacă costurile sunt în concordață cu nivelul lor calitativ ș.a.m.d. sunt zone la care mă aștept ca în perioada următoare clienții să fie mult mai atenți. Clientul va trebui să știe tot timpul, dintr-un click sau două unde este ca asigurări, ce daune are, unde își poate repara mașina etc.

Pandemia, pe lângă automatizarea părții de backoffice a schimbat și percepția companiei în ceea ce privește interacțiunea cu clienții. Deși în România majoritatea clienților accesează serviciile direct, față în față cu agentul de asiguări, tot mai mulți asiguratori oferă posibilitatea accesării serviciilor și produselor în mediul virtual.

Înainte de pandemie, Omniasig începuse tranziția aceasta către online astfel că, inspecția de risc pentru polițele auto facultative, casco putea fi facută de atunci electronic. Procesul este unul facil, clientul se loghează pe un site pus la dispoziție de asigurator, face poze cu telefonul mobil, iar la celălalt capăt cineva îi spune dacă poza e bună sau nu.

Totodată, constatările pentru daune se pot face online pe segmentul asigurărilor de locuințe, casco, RCA și chiar sănătate, segment care a cunoscut un avans semnificativ în perioada pandemiei și care a avut o contibuție majoră la creșterea de 5%, până la 1,5 miliarde de lei, a primelor brute subscrise de Omniasig în 2020. Anul trecut pe segmentul asiguărilor de sănătate, compania membră a grupului VIG a subscris prime în valoare de peste 30 de milioane de lei.

Astfel, clienții din generația Y cu siguranță apelează și vor apela la genul acesta de servicii, dar cei din generațiile de vârstă mai înaintată merg în continuare pe tradițional, după cum a mai explicat Mihai Tecău.

În prima parte a lunii mai, anul acesta, Omniasig a lansat o aplicație mobilă, care permite clientului să achiziționeze, doar prin telefonul mobil, polițele de asigurare a locuinței, atât cele obligatorii-PAD, cât și cele facultative sau, la pachet, ambele.

Aplicația noastră va fi o agenție virtuală, vrem ca în afara de emiterea de polițe care există la ora actuală, clientul să-și poată vedea tot portofoliul pe care-l are la noi. Adică, în momentul în care intră în aplicație să poată vedea ce polițe are la noi, scadențele, să facă plata primelor de asigurare sau constatare pentru daune și vrem să mai introducem și programarea la medic, dacă are o asigurare de sănătate la noi, pentru a nu mai fi nevoit să sune în call-center-ul unității medicale.