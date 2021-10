Eugenia Dabu, ING Bank: Bancherul viitorului este flexibil și adaptabil

Ultimii doi ani au condus la evoluții profunde în interiorul instituțiilor financiare, pentru că s-au suprapus mai multe situații în același timp: contextul sanitar dificil și schimbările legate de transformarea digitală a organizațiilor.

ING Bank a adoptat, în această perioadă, măsuri care să îmbunătățească semnificativ experiența angajaților, creând proiecte noi, în special pe partea de wellbeing, dar și introducerea de platforme în zona de learning sau de boarding, ca și în zona de self leadership.

Programul de self leadership creat de bancă în sprijinul angajaților cuprinde atât componentele clasice de dezvoltare, cât și un plan pe termen lung în organizație sau, uneori, chiar în afara acesteia, în funcție de obiectivele fiecăruia.

În fața realității – transformarea digitală a organizațiilor, angajații sunt confruntați cu un proces de învățare continuă pentru a se adapta la climatul în care își desfășoară activitatea. ING a accelerat acest program de învățare continuă, materializat prin lansarea unei platforme de learning, care folosește inteligența artificială, selectând conținutul pentru fiecare utilizator în funcție de domeniile de interes și de progresul realizat.

Situația actuală a adus provocări suplimentare, atât pentru companii, cât și pentru angajați. În cazul acestora din urmă, principala provocare este, în opinia Eugeniei Dabu, componenta de self-care. „În momentul în care am trecut prin această schimbare, și mă refer la lucratul de acasă, în foarte multe situații barierele s-au diluat și a devenit important să ne formăm obiceiuri sănătoase și să avem grijă de noi din toate punctele de vedere.” Urmarea? Organizațiile s-au concentrat pe zona de servicii de psihologie și consiliere, cu ajutorul cărora și-au ajutat echipele să facă față emoțiilor, anxietăților și schimbărilor din această perioadă.

Mai mult, claritatea fost un factor determinant pentru organizații. „În cazul nostru, claritatea s-a manifestat prin lansarea proiectului Big 6, care a vizat capabilitățile organizaționale. Nu ne-am mai concentrat punctual pe diferite inițiative, ci am creat o umbrelă prin care aceste capabilități sunt încorporate, de la momentul recrutării și până în etapa de retenție și dezvoltare”, a spus Eugenia Dabu. Acest fapt este benefic în interacțiunea angajator-angajați, pentru că astfel există un fir roșu unitar al tuturor inițiativelor.

Un factor important de reținut este că angajații își doresc flexibilitate, iar acesta ar trebui să fie numitorul comun pentru toate organizațiile.

În ciuda reglementărilor stricte și a concurenței din partea fintech-urilor, jucătorii bancari trebuie să dea dovadă de adaptabilitate pentru a face față schimbărilor din domeniu. Eugenia Dabu spune că o planificare foarte bună permite anticiparea oricăror provocări în procesele de implementare a proiectelor, care trebuie să cuprindă și partea tehnică, experiența utilizatorului, dar și componenta de securitate.

„Aici ne întoarcem la zona de învățare, pentru că este foarte important acest concept de learning agility („knowing what to do when you don’t know what to do). E important să fim flexibili, să ne adaptăm și reglementărilor și să încercăm întotdeauna să găsim o soluție cât mai bună. Trebuie să ai de la bun început un tablou de bord în care să listezi toate scenariile care poate apărea și toate livrabilele pentru orice proiect.”