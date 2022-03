Cum încearcă Moscova să blocheze fuga investitorilor străini din Rusia

Rusia va bloca, temporar, vânzarea activelor ruseşti de către investitorii străini, pentru a se asigura că aceştia din urmă adoptă o decizie raţională şi nu una determinată de presiuni politice, a declarat premierul rus Mihail Mişustin, într-un moment în care Moscova încearcă să răspundă la intensificarea sancţiunilor occidentale.

În plus, fondul suveran de investiţii al Rusiei va intra şi el în acţiune prin cheltuieli de până la 1.000 de miliarde de ruble (10,3 miliarde de dolari) pentru a cumpăra acţiuni la companiile ruseşti, potrivit unui decret guvernamental citat de Reuters și preluat de Agerpres.



"În situaţia actuală, antreprenorii străini sunt forţaţi să fie ghidaţi nu de factori economici ci să ia decizii sub presiune politică. Pentru a da mediului de business o şansă să ia o decizie raţională, a fost pregătit un ordin prezidenţial care va impune restricţii temporare la vânzarea de active ruseşti", a spus premierul Mihail Mişustin, fără a oferi alte detalii.



Închiderea spaţiului aerian, îngheţarea activelor unor persoane fizice sau companii, punerea sub semnul întrebării a legăturilor financiare sau comerciale, în ultimele zile UE şi SUA au anunţat noi sancţiuni menite să descurajeze Moscova să îşi continue asaltul în Ucraina. Toate aceste sancţiuni au declanşat o hemoragie de capitaluri străine. Presiunea creşte în special asupra marilor companii occidentale de petrol şi gaze care sunt prezente în Rusia. Giganţii petrolieri BP şi Shell au anunţat deja că se vor retrage din proiectele pe care le au în Rusia şi îşi vor vinde participaţiile pe care le deţin la firmele ruseşti.



Companiile străine sunt importanţi angajatori în Rusia iar autorităţile de la Mosocva încearcă să oprească plecare lor. Premierul Mihail Mişustin a subliniat marţi că Rusia este "deschisă la dialog cu investitorii care au o atitudine constructivă"adăugând că "sperăm că cei care au investit în ţara noastră vor putea continua să lucreze aici".



Institutul Internaţional pentru Finanţe (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, a avertizat recent că există o probabilitate ridicată ca Rusia să intre în incapacitate de plată a datoriei externe.



În timp ce Bursa de la Moscova a rămas închisă marţi pentru a doua zi consecutiv, miliardarul rus Mikhail Fridman a avertizat că vânzarea de active ruseşti ar putea să se dovedească dificilă chiar şi fără interdicţia temporară anunţată de Moscova. "Nu cred că vom putea vinde active în Rusia în prezent pentru că nu sunt cumpărători", a declarat Fridman.

