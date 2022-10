BNR a anunțat noul nivel al IRCC. Cu cât cresc ratele românilor de mâine

De la 1 octombrie, IRCC va ajunge la 4,06% pe an, conform datelor furnizate de BNR. Românii care au apelat la un credit pentru o locuință medie (valoare totală de aproximativ 120.000 de euro) o să plătească aproape 1.000 de lei în plus la rata lunară față de luna ianuarie a acestui an, când indicele luat în calcul era de 1,86%.