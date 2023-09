S-a lansat un depozit bancar în care nu trebuie să depui toți banii de la început

Cu toate că filosofia unui depozit bancar este să depui o sumă de bani de care să nu te mai atingi, acum există și instrumente prin care poți să depui banii ulterior. Cu depozitul cu depuneri ulterioare oferit de CEC Bank, clienții pot economisi în ritmul lor, adăugând oricând sume suplimentare, fie prin plăți automate, fie prin depuneri ocazionale.

Pentru depozitele în lei cu depuneri ulterioare, disponibile atât în unitățile CEC Bank, cât și în magazinul online CEC-IN.ro, constituite de clienții care dețin/achiziționează Pachetul Grijă Completă, se acordă o dobândă de 6,5% pe an, mai mare decât dobânda standard (de 6,0% pe an – ghișeu și 6,2% pe an - online).

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru veniturile din dobânzi se datorează impozit pe venit. Acesta va fi reținut la sursă de către bancă, deci nu este nevoie să faci alte formalități pentru a declara sau plăti impozitul.

Impozitul pe venit este:

10% din dobânzi pentru clienții rezidenți în România, în UE sau în țări cu care România a încheiat convenții de evitare a dublei impuneri

16% pentru clienții ca nu se încadrează în condițiile de mai sus.

În acest caz, pentru un depozit de 10.000 de lei, întins pe o perioadă de 12 luni, un clint ar câștiga 585 de lei, luând în calcul impozitul.

Pachetul Grija Completă de la CEC Bank se adresează exclusiv clienților noi și include acces la produse și servicii bancare pentru a putea realiza de oriunde operațiunile de zi cu zi.

• Comision lunar de administrare ZERO daca ai încasări lunare reprezentând venituri mai mari decât salariul minim net pe economie;

• ZERO comisioane la plățile și încasările intrabancare și interbancare în lei, efectuate prin Mobile/ Internet Banking;

• ZERO comisioane la retragerile de la bancomate (România și Uniunea Europeană);

• Curs valutar avantajos pentru schimburile valutare prin Mobile Banking;

• Acces la plăți smart cu cardul de debit, de pe telefon sau ceas, pentru cardurile înrolate în Google Pay sau Apple Pay.

Sursa foto: shutterstock

