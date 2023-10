Intesa Sanpaolo SpA a finalizat negocierile pentru preluarea First Bank din România, de la fondul american de investiţii J.C. Flowers, potrivit unor surse din piață. O parte din angajații First Bank au fost deja informați cu privire la această tranzacție printr-o comunicare internă.

Comentând acordul de cumpărare de acțiuni de către Grupul Intesa Sanpaolo pentru achiziționarea a 99,98% din acțiunile First Bank S.A. de la fondul privat de investiții american J.C. Flowers & Co., Marco Elio Rottigni, șeful Diviziei Bănci Subsidiare Internaționale a Intesa Sanpaolo, a declarat:

„Le urăm bun venit angajaților și clienților First Bank în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo. Această operațiune ne dublează prezența în România, o țară cu o creștere economică importantă, cu legături puternice cu Italia, și este în linie cu strategia noastră de a profita de oportunități de valoare, menținând în același timp accentul pe creșterea organică si pe stimularea profitabilitatii. Extinderea în România consolidează poziția noastră de bancă solidă în Europa Centrală și de Est și sprijină în mod activ internaționalizarea companiilor italiene. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm în curând cu noii noștri colegi."

Tranzacția este supusă aprobării autorităților de reglementare și a autorităților de concurență relevante și este de așteptat să fie finalizată în prima parte a anului 2024.

Intesa Sanpaolo este cea mai mare bancă din Italia, cu active de 975 miliarde de euro în decembrie 2022. Intesa Sanpaolo Bank este subsidiara din România a Grupului Intesa Sanpaolo. Primele informații despre o posibilă tranzacție apăruseră încă din vară.

La finalul anului 2022, filiala din România a Intesa Sanpaolo avea active de 7,6 miliarde de lei, fiind astfel o bancă de mici dimensiuni pe plan local. În același timp, First Bank avea active de 7,7 miliarde de lei.

Ca urmare a preluării First Bank, Intesa ar putea ataca o poziție de top 10 în România, în funcție de active.

Luna aceasta, PKO Bank Polski, cea mai mare bancă din Polonia din punctul de vedere al activelor, și-a anunțat intenția de a intra pe piața din România, unde își va începe activitatea din 2024.

Intesa Sanpaolo SpA, cea mai mare bancă din Italia, servește peste 60.000 clienţi prin subsidiara din România. First Bank furnizează o gamă diversificată de produse şi servicii financiare către clienţii de retail, IMM-uri şi mari companii. JC Flowers a achiziţionat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. Un an mai târziu, a preluat rivalul mai mic Leumi, care a fost încorporat în brandul First Bank.

Sursa foto: First Bank

