Italienii de la Intesa vor să cumpere First Bank (România). După tranzacție, Intesa poate intra în top 10

Intesa Sanpaolo SpA este în negocieri pentru a achiziţiona First Bank din România, de la fondul american de investiţii J.C. Flowers, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, scrie Agerpres. Intesa Sanpaolo este cea mai mare bancă din Italia, cu active de 975 miliarde de euro în decembrie 2022.

Creditorul italian discută condiţiile tranzacţiei, care ar putea evalua First Bank la aproximativ 200 de milioane de euro (216 milioane de dolari). Negocierile sunt în derulare şi nu există certitudini că se va ajunge la un acord, susţin sursele citate.

La finalul anului 2022, filiala din România a Intesa Sanpaolo avea active de 7,6 miliarde de lei, echivalentul uneia dintre cele mai mici cote de piață din țară. În același timp, First Bank avea active de 7,7 miliarde de lei. Dacă tranzacția se va realiza, Intesa ar putea ataca o poziție de top 10 în România, în funcție de active.

Purtătorii de cuvânt ai Intesa, JC Flowers şi First Bank nu au dorit să comenteze informaţia. Intesa Sanpaolo SpA, cea mai mare bancă din Italia, servește peste 60.000 clienţi prin subsidiara din România. First Bank furnizează o gamă diversificată de produse şi servicii financiare către clienţii de retail, IMM-uri şi mari companii. JC Flowers a achiziţionat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. Un an mai târziu, a preluat rivalul mai mic Leumi, care a fost încorporat în brandul First Bank.

În ianuarie, Bloomberg anunţa că JC Flowers vrea să vândă First Bank şi a avut discuţii preliminare cu UniCredit SpA dar nu s-a ajuns la un acord. Separat, în iulie UniCredit a decis să nu continue negocierile pentru achiziţionarea subsidiarei din România a OTP Bank Nyrt.

Care este povestea din spatele acestei tranzacții

Intesa Sanpaolo SpA ia în considerare achiziţii de mai mică amploare în regiunile europene unde operează şi în ţări situate în jurul Mării Mediterane, pentru a-şi consolida unele dintre activităţile sale de bază. "În timp ce ne concentrăm pe o creştere organică, banca este pregătită să beneficieze de oportunităţile externe de creştere care ar putea apărea. O achiziţie ar trebui să aducă sinergii, să fie compatibilă cu modelul nostru de afaceri şi să fie realizată la valoarea corectă - condiţii pe care nu le vedem în acest moment", a declarat pentru Bloomberg Marco Elio Rottigni, şeful Diviziei de Bănci Subsidiare Internaţionale a Intesa (ISBD).

ISBD caută să-şi sporească cota pe pieţele externe unde este deja prezentă, prin extinderea activităţilor de investiţii bancare, gestionare a averii, private banking şi asigurări. De asemenea, Intesa ar putea prelua portofolii de împrumuturi sau credite ipotecare pentru a-şi extinde afacerea, a explicat Rottigni.

"Vrem să avem o poziţie mai puternică în ţările din CEE (Europa centrală şi de Est) unde suntem deja puternici. De asemenea, am putea lua în considerare extinderea în ţări situate în jurul Mării Mediterane, unde companiile italiene au relaţii solide de afaceri. Intesa va continua să se concentreze pe sprijinirea extinderii externe a companiilor italiene", a adăugat Marco Elio Rottigni.

ISBD operează pe trei continente, prin 11 bănci comerciale în CEE şi Egipt, şi are o companie de gestionare a averii în China. Printr-o reţea de aproape 700 de filiale şi aproximativ 21.000 de angajaţi deserveşte şapte milioane de clienţi.

Sursa foto: MikeDotta / Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: