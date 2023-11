Raiffeisen Bank își mărește profitul cu 45% față de anul trecut

Raiffeisen Bank România raportează active totale de 67,5 mld de lei, în creștere cu 9% față de primele 9 luni ale anului precedent, și un profit de 1,3 mld lei (+45%). Cheltuielile operaționale au crescut cu 11% an la an, în principal din costurile de personal, IT și logistică.

În primele 9 luni ale anului, creșterea pe segmentul pensii, planuri de investiții și asigurări de viață a fost de peste 160%, comparativ cu perioada similară din 2022.

Peste 80.000 de clienți, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, au accesat asigurări de viață oferite prin intermediul Raiffeisen și un procent însemnat dintre cei care au aderat la o Pensie Privată Pilon III în 2023 au ales Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare.

”Perseverența noastră în direcția democratizării planificării financiare și a unui nou mod de a face banking se transpune în creșteri de peste 160% în primele 9 luni ale anului. Cu ajutorul experților Raiffeisen Bank, tot mai mulți români sunt mai aproape să-și îndeplinească obiectivele financiare personale, fie că implică planuri de investiții ori asigurări de viață sau pensii private” - Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

Economiile clienților Raiffeisen Bank România au înregistrat un avans de 6% an la an, ca urmare a creșterii soldului de depozite la termen în toate segmentele de activitate. În categoria clienți persoane fizice, creșterea a fost de 7% an la an. Aceștia au beneficiat de o gamă variată de produse, cu dobânzi atractive, atât în lei cât și în valută (de până la 7% pe an la depozitele la termen în lei, 2,7% pe an la euro și 3,5% pe an la dolari). A crescut ponderea depozitelor la termen în totalul fondului de economii ale clienților Raiffeisen Bank, majorându-se de la 18% la finalul celui de-al treilea trimestru al anului 2022 la 39% în trimestrul al treilea al anului 2023.

Stocul de credite aferente persoanelor fizice a rămas relativ stabil într-un context macroeconomic caracterizat de incertitudine, inflație ridicată și rate de piață la niveluri înalte. Pentru a proteja clienții de eventualele șocuri cauzate de evoluția ratelor de piață, majoritatea creditelor acordate de Raiffeisen Bank România persoanelor fizice au fost cu dobândă fixă. De asemenea, am continuat să oferim clienților protecție pe întreaga durată a creditului și prin pachetul de asigurare de viață și șomaj, care aduce o reducere suplimentară a dobânzii de 2%.

Volumul de credite de nevoi personale negarantate a crescut ușor în trimestrul trei al anului, cu menținerea constantă a cotei de piață. De asemenea, 1 din 2 clienți a achiziționat, în 2023, produsul cu componentă de refinanțare. Acordarea de credite de nevoi personale prin aplicația Smart Mobile a menținut un trend pozitiv, acesta fiind susținut prin creșterea numărului de credite acordate 100% online.

În ceea ce privește creditarea pentru achiziția de locuințe, T3 2023 a fost marcat de o încetinire, în concordanță cu contextul economic incert. Raiffeisen Bank România a continuat însă creditarea "verde" prin creșterea ponderii la peste 50% din volumele creditelor de achiziție locuințe. Ponderea creditelor cu dobândă fixă în structura vânzărilor de credite imobiliare a ajuns la 94%.

Stocul de împrumuturi aferent clienților corporativi s-a consolidat cu 5% în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent, susținut și de implicarea activă a băncii în finanțarea proiectelor sustenabile (energie regenerabilă, eficiență energetică și finanțarea proiectelor sociale).



Stocul de credite acordate IMM-urilor a crescut cu 8% an la an, cu impact pozitiv în contextul participării băncii la programele guvernamentale precum IMM Invest.

