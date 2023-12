Revolut aproape și-a dublat veniturile într-un singur an: va încheia 2023 cu aproape 2 miliarde de euro

Veniturile Revolut realizate în 2022 au depășit pragul de 1 miliard de euro (923 milioane de lire sterline), în creștere cu 45% față de veniturile din 2021, care au fost de 748 milioane de euro (638 milioane de lire sterline). În ceea ce privește anul în curs, Revolut se apropie de 1,9 miliarde de euro venituri (1,7 miliarde de lire sterline) la nivelul anului 2023 și de o marjă de profit net de două cifre.

Victor Stinga a fost ales de Revolut pentru postul de director financiar interimar, conform informațiilor oferite de publicația sifted.eu, fintechul fiind în continuare în căutarea unei persoane care să preia acest post permanent.

Cifre cheie pentru cele 12 luni încheiate la 31 decembrie 2022

Punctul forte al Revolut l-a reprezentat modelul diversificat de creștere, bazat pe Plăți, Abonamente, Schimburi valutare, precum și pe veniturile din dobânzi.

• Veniturile au crescut cu 45%, la peste 1 miliard de euro (923 milioane de lire sterline) în 2022, de la 748 milioane de euro (638 milioane de lire sterline), în 2021, în ciuda tendinței de scădere din 2022 din industria crypto și de pe piețele de capital, care au contribuit la rezultatele bune ale liniei de afaceri Investiții în 2021.

• Veniturile din Carduri și interschimb au crescut cu 105% în 2022 la 359 milioane de euro (306 milioane de lire sterline), de la 175 milioane de euro (149 milioane de lire sterline) în 2021.

• Veniturile din Abonamente au crescut cu 48% în 2022 la 185 milioane de euro (158 milioane de lire sterline), de la 125 milioane de euro (107 milioane de lire sterline) în 2021.

• Veniturile din dobânzi au crescut, în 2022, la 97 de milioane de euro (83 milioane de lire sterline), de la 2 milioane de euro (1,7 milioane de lire sterline) în 2021, susținute de evoluția depozitelor, a creșterii ratei dobânzilor și de consolidarea capabilităților trezoreriei.

• Revolut a adăugat un număr record de clienți anul trecut, adăugând aproape 10 milioane de clienți noi. Depozitele au crescut cu 71% comparativ cu anul anterior, o dovadă a încrederii clienților în capacitatea companiei de a le asigura nevoile de plăți de zi cu zi, nu doar ocazional.

Perspective pentru 2023

• Revolut și-a menținut constant creșterea în primele trei trimestre ale anului 2023.

• Revolut se apropie de 1,9 miliarde de euro venituri (1,7 miliarde de lire sterline) la nivelul anului 2023 și de o marjă de profit net de două cifre.

• Pe parcursul anului 2023, Revolut a lansat mai multe produse, printre care Conturi comune, Tap To Pay, Activități, asigurarea auto și altele.

• Revolut are acum peste 35 de milioane de clienți, peste 8.000 de angajați și este cea mai descărcată aplicație din categoria Finanțe, în nouă piețe europene, și este în top trei în aceeași categorie în 15 țări din Europa.

„2022 a fost un an foarte bun pentru Revolut, un an în care ne-am distanțat semnificativ de competiție, ne-am consolidat situația financiară, am extins baza de clienți, am lansat numeroase produse și funcționalități, am deschis noi piețe și am continuat să ne concentrăm pe activitățile legate de managementul riscurilor, conformitate și guvernanță corporativă”, a declarat Nik Storonsky, Chief Executive Officer și co-fondator Revolut.

„Privind în viitor, prioritatea noastră este să continuăm să creștem în toate piețele unde suntem prezenți. Ne continuăm parcursul pentru obținerea licenței bancare în Regatul Unit, în timp ce ducem mai departe planurile de lansare pe noi piețe. Recent am depășit borna de 35 de milioane de clienți retail, care lunar realizează mai mult de jumătate de miliard de tranzacții, am lansat Revolut 10, o nouă versiune a aplicației care a adus o schimbare semnificativă a design-ului. Acestea sunt realizări importante, însă este doar începutul, ambiția noastră este de a crește de zece ori mai mult, până la 350 de milioane de clienți și mai departe”, a adăugat el.

