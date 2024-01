Prețul Bitcoin a luat-o razna după ce contul X al SEC a fost spart de hackeri

Contul de pe platforma X (Twitter) a Comisiei de Valori Mobiliare americane (SEC) a fost spart de hackeri, iar intermediul acestei au anunțat că instituția a aprobat fondul ETF de tip spot pentru Bitcoin, potrivit BusinessInsider.

Instituția a recuperat controlul contului și a înlăturat postarea falsă, denunțând acțiunile hackerilor.

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024