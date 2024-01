Surse Hotnews: Se lucrează la noua e-factura, varianta BETA, la Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor lucrează la o nouă variantă BETA e-Factura, ceva mai extinsă, conform unor surse din instituție. Motivul este legat de faptul că mulți contribuabili s-au plâns că sunt obligați să treacă mai multe informații cerute de clienți, iar sistemul nu le permite, scrie Hotnews.ro.

Asta în timp ce se corectează erorile și problemele de pe cea actuală.

e-Factura este obligatorie de la 1 ianuarie 2024, iar dacă ai o firmă, un PFA, un ONG va trebui să declari facturile prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ori prin alte softuri oferite de diverse firme.



De săptămâna trecută, mulți contribuabili s-au plâns de probleme și erori, iar în final Ministerul Finanțelor a acceptat existența lor și s-a apucat de corectarea situației.

În plus, dacă ne uităm în nomenclatorul unităților de măsură observăm traduceri amuzante, de la „candela per metru pătrat”, la „hambar per electronvolt”, ori „om-lună”.

