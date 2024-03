Alpha Bank România face parte din grupul băncilor care permite în 2024 accesul proprietarilor la programul "Noua Casă". Creditul "Alpha Housing Noua Casă" asigură accesibilitatea cu o dobândă atractivă de 2% + IRCC și cu comision zero pentru analiza dosarului.

În acest an, comisionul de administrare a garanției acordate de stat prin FNGCIMM, a fost redus la 0,15%, față de 0,30% (în 2022 și 2023), contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor generale ale programului.

Pentru un credit în valoare de 300.000 lei, acordat pe o durată de 30 ani, cu rambursare în 360 de rate lunare egale, cu o dobândă variabilă de IRCC+2%=7,97% si comision analiză 0 lei, în cazul rambursării în rate lunare descrescatoare (rate egale de principal) prima rată lunară de 2.826 lei, valoarea totala platibila 663.744 lei, DAE 8,35%, iar in cazul rambursarii in rate lunare egale (anuitati) rata lunara de 2.195 lei, valoarea totala platibila 795.533 lei, DAE 8,35%. *Calcul valabil in luna martie 2024. In rata lunara credit NU a fost inclus comisionul de administrare lunara cont curent (6 lei/luna) si comisionul de gestiune FNGCIMM (plata acestuia efectuandu-se anual in conditiile mentionate in contractul de credit).

Pentru a vedea care este oferta celorlalte bănci partenere puteți consulta ACEST articol.

Credit ipotecar vs. Noua Casă: ratele sunt mai mici cu câteva sute de lei pentru creditele tradiționale

Pentru a compara cele două tipuri de credite am luat ca exemplu un imobil în valoare de 66.000 de euro (330.000 lei), necesari pentru a achiziționa un apartament modest, cu două camere, într-un bloc consolidat din București. Valoarea creditului a fost aleasă pentru a ne putea încadra în plafonul pentru avansul de 5% (acest avans mai mic fiind principalul avantaj al programului Noua Casă). Pentru imobilele care depășesc valoarea de 70.000 de euro, avansul este precum cel al unui credit ipotecar, de 15%. Perioada de maturitate a creditului este de 30 de ani.

Valoare imobil: 330.000 lei Valoare credit Avans inițial Rată lunară Total plată (30 de ani) Noua Casă 313.500 lei 5% (16.500 lei) 2.270 lei 844.000 lei Credit ipotecar 280.000 lei 15% (50.000 lei) 1.660 lei în primii 3 ani - apoi 2.240 lei 782.000 lei

!Aceste calcule s-au efectuat în contextul situației economice actuale. Conform prognozelor, dobânzile ar putea începe să scadă la finalul acestui an, așa că un credit cu dobândă variabilă ar putea deveni mai avantajos în viitor.

Puteți vedea în ACEST ARTICOL diferențele principale între creditele impotecare și cele accesate prin programul Noua Casă.

