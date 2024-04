Andrea Orcel, șeful UniCredit, încă un mandat de trei ani. Ce salariu are unul dintre cei mai bine plătiţi bancheri din Europa

Acţionarii grupului bancar italian UniCredit au votat să acorde încă un mandat de trei ani directorului general Andrea Orcel şi au sprijinit politica de remunerare care îl face unul dintre cei mai bine plătiţi bancheri din Europa.

Acţionarii care au reprezentat 68,8% din capitalul băncii au participat întâlnire, cu principalii doi investitori - managerul de active BlackRock şi compania germană de asigurări Allianz.

"Nu consider că am dobândit poziţia mea odată pentru totdeauna. O văd ca pe ceva ce trebuie continuu câştigat. Am făcut progrese excelente în ultimii trei ani, dar călătoria noastră de transformare nu s-a încheiat ... Vom continua să ne îmbunătăţim situaţia. Aceasta este cultura pe care vreau să o transmit la toate nivelurile grupului în timpul celui de-al doilea mandat ca director general", le-a spus Orcel acţionarilor, potrivit Agerpres.ro.

În urma Adunării Generale a Acţionarilor s-a decis ca fostul ministru italian al Economiei, Pier Carlo Padoan, să fie numit preşedinte al Bord-ului, iar academicianul Elena Carletti vicepreşedinte adjunct.

De asemenea, acţionarii au sprijinit politica de remunerare a UniCredit în 2024. Orcel va beneficia de o remuneraţie fixă de 3,6 milioane de euro, putând ajunge în total până la 8,6 milioane de euro, iar remuneraţia maximă, care se aplică când obiectivele sunt depăşite, poate ajunge până la 10,8 milioane de euro.

Sursa foto: Shutterstock.com

