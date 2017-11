Scooterson, startup-ul cu sediul in San Francisco, California, dar a carui poveste a inceput in Arad, a ajuns, cu scuterul electric inteligent dezvoltat de acestia, in top 15 finalisti la o competitie de startup-uri din Los Angeles dedicata revolutionarii transportului urban.

Scuterul electric al celor de la Scooterson este creatia lui Mihnea de Vries si a fost dezvoltat impreuna cu o echipa a caror membri sunt in mare parte din Arad. Scooterson este mai mult decat un scuter simplu, pentru ca este conectat la telefonul mobil. Vehiculul e controlat fara manere de acceleratie si nici nu are cheie de contact. Scooterson intelege cat de rapid vrei sa mergi in functie de cat de puternic impingi din picior. Are frane si il poti controla usor daca va merge prea rapid. Viteza maxima este de 25 de kilometri pe ora, conform start-up.ro.

Competitia la care acestia au ajuns in ultimii 15 finalisti , L.A. New Mobility Chalenge, se concentreaza pe identificarea celor mai inovatoare tehnologii de transport nepoluante, infrastructura smart si solutii de mobilitate care vor defini o noua era a transportului urban.

Concurentii vor avea oportunitatea de a-si prezenta creatiile in cadrul unui eveniment de 4 zile, desfasurat intre 16-19 noiembrie in Los Angeles, unde vor fi analizate de catre un juriu de specialitate care va desemna castigatorii. Premiul concursului consta intr-o suma de 15.000 de dolari si consultanta din partea unui incubator de startup-uri care ii va ajuta sa isi dezvolte produsele, conform lacomotion.com

Sursa foto: Christian Mueller / Shutterstock.com