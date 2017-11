Primul contact profesional al lui Stefan Moisei cu digitalul a fost in ciclul liceal, cand s-a ocupat de administrarea sistemului informatic al firmei tatalui sau. Apoi, Stefan s-a angajat, inca din timpul facultatii, ca instructor in tehnologia informatiei. Desi este nevazator, el arata ca orice este posibil, daca iti doresti. Citeste o poveste care te inspira.

Stefan, nevazator complet, a reusit sa absolve, al doilea in an, cu media 9,23, o facultate de informatica, sa lucreze, mai intai ca instructor, in timpul facultatii, predand Tehnologia Informatiei altor cateva zeci de nevazatori, apoi ca programator la o companie de dimensiuni medii. De-a lungul facultatii, Stefan a trebuit sa depaseasca atat dificultatile de ordin fizic (mutarea intr-un oras nou, orientarea in spatii necunoscute), de ordin social (interactiunea cu colegii si profesorii,...