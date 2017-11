84% dintre clientii de astazi spun ca ar dori ca firmele cu care interactioneaza sa fie mai digitale, sa interactioneze mai digital cu ei. Pe de alta parte, 7 din 10 companii spun ca nu au suficienti oameni cu competente digitale, 33% dintre peste 1.200 de companii au renuntat la cel putin un proiect digital in ultimul an.

Business-urile se tem ca raman in spatele concurentilor – si implicit, in spatele a ceea ce doresc clientii. 66% dintre business-uri spun ca vor pierde clienti din cauza digitalului.

Juan Porcar, VP head of Eastern Europe, Russia & CIS and Africa nu are doar o titulatura mare, are si un mare optimism in ceea ce priveste potentialul masiv pe care acesti ani il pot aduce industriei.

“Intr-adevar, Amazon, Uber, Facebook, Google si alte companii SUNT deja digitale, mondiale si sunt aici sa ramana. Insa altele, mai mici, vin puternic din spate si acum, in era asta, potentialul este pentru toti, indiferent de industrie, daca stii sa te folosesti de ceea ce ai deja si sa construiesti pe acea baza”.

Dar mai intai, cateva date

79% dintre companii consdiera ca orele de munca nu sunt suficient de flexibile, atat ca loc de unde muncesti, dar si ca orar de lucru. Practic, mai mult de trei sferturi din companii NU sunt pregatite pentru a primi pe millenials. 56% dintre companii considera ca securitatea cibernetica, asa cum exista in prezent, reprezinta o piedica pentru productivitatea angajatilor.

Jumatate din cele peste 1.200 de companii respondente studiului prezentat la Fujitsu Forum 2017 considera ca cea mai mare schimbare a companiilor pana in 2025 va fi disparitia spatiului traditional al muncii. Impactul acesta va fi chiar mai mare decat integrarea Inteligentei Artificiale in procesele de munca. Practic, angajatorii considera ca va fi din ce in ce mai dificil (si nerecomandat) sa impui angajatilor un ANUME loc de unde sa munceasca, si un anumit orar. Se va merge mult mai mult pe flexibilitate si task-uri pe care fiecare angajat le va indeplini asa cum considera mai bine si DE UNDE considera ca poate lucra mai eficient.

“Este ceva ce se intampla si se va intampla, fie ca vrei, fie ca nu vrei. Nu te vei putea feri de transformarile digitale”, spune Juan.

Pana in 2025 millenials o sa fie majoritari ca forta de munca, desi tendinta spune ca si cei mai in varsta vor ramane activi, chiar si dupa varsta pensionarii. Cu toate acestea, doar 9% dintre companiile chestionate au spus ca, in prezent, sunt suficient de mature pentru a primi multiple generatii in companii, protejandu-le si pastrandu-le avantajele intacte.

Pregateste-te pentru 2025. Nu mai este mult. Unde sa investesti?

Deja 70% din sutele de companii chestionate au schimbat sau se gandesc sa schimbe politicile companiei pentru a oferi un mai bun balans intre munca si viata personala. 60% au in plan sau deja implementeaza crowd sourcing ca modalitate de a genera noi idei, produse si servicii.

“Daca digitalizezi dar nu iei in calcul securitatea cibernetica…este o reteta sigura a dezastrului!”, puncteaza oficialii Toshiba.

De altfel, 47% dintre companii vor sa investeasca in asistenti virtuali in urmatorii ani si, in paralel, sa creasca securitatea sistemelor din companie.

“De exemplu, la noi la headquarter, pentru a intra in cladire, sistemul de securitate nu implica niciun fel de card (care poate fi furat – n.r.), cat citirea palmei angajatului. Biometria se dezvolta rapid, de asemenea, si acesta este doar un exemplu”.

Cum sta Fujitsu in Romania?

In Romania, Fujitsu ataca mai puternic si doreste sa intre mai puternic in special in zonele de banking si retail, fara a neglija insa zonele de sanatate si manufacturing. In prezent, circa 60% din veniturile companiei in tara vin din parteneriate cu sectorul public, insa, spune Juan Porcar,

Cum se vor schimba supermarket-urile traditionale? Competitia intre ele si zona de online este foarte mare. Fujitsu are in plan sa integreze, inclusiv in Romania, din ce in ce mai multe self check-out-uri, se vor imbunatati experientele utilizatorilor, cu acces pe simplificarea mobile-ului.

“Insa lucrurile nu se limiteaza la magazine mari. De exemplu, in Finlanda, am implementat solutii digitale noi cu ABC Petrol”. In ce constau acestea? O aplicatie mobila (downloadata de 6.000 de persoane in 3 luni, depasind asteptarile companiei) in care utilizatorii isi preconfigureaza metoda de plata (similar UBER – n.r.) si apoi se duc la benzinarii.

Aplicatia se conecteaza la pompe, pui combustibil in masini si apoi…pleci. Nu mai trebuie sa intri in benzinarie sa platesti, intrucat aplicatia este conectata la pompa, toate datele sunt transmise in timp real si suma de bani retrasa este cea exacta. Acest lucru a crescut in mod semnificativ afacerile companiei, decongestionand totodata traficul.

Intr-o companie cu sisteme mai vetuste, primele modificari pe care doresc sa le faca ownerii se invart, de obicei, in zona de vanzari. Motivele? Competitia cu firmele nativ digitale care, in mod clar, vand mai mult si mai eficient.

“Trebuie sa stii care este procesul de vanzari, ce vinzi si catre cine. Ai nevoie de DATE, cel mai bine pe multi ani, pentru a putea folosi machine learning eficient, a sti cum si pe cine sa targetezi, in functie de obiceiurile de consum ale clientilor. Modificarile pot fi mici dar importante, precum o noua aplicatie mobila, un nou site de prezentare sau de vanzare, insa pot fi si modificari mai dificile, precum interconectarea cu procesele de productie, urmarirea comportamentala. Daca digitalizezi, faci bani”.

Transformarea digitala este, deci, privita de Fujitsu ca o oportunitate. Insa este o oportunitate pe care “nu ai voie sa o ratezi”.