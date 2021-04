Apple anunță că dezvoltă o tehnologie de realitate augmentată care să îmbunătățească conversațiile

CEO-ul companiei Apple, Tim Cook, a vorbit pentru New York Times despre dorințele Apple de a dezvolta un sistem de realitate augmentată, dar și o mașină electrică.

Publicația de tehnologie The Verge spune că Tim Cook a spus că realitatea augmentată (AR) este extrem de importantă pentru Apple și spune că o va folosi ca să îmbunătățească modul în care oamenii poartă confersațile.

CEO-ul gigantului tech a spus că discuțiile ar fi mult mai bune dacă am putea să le îmbunătățim cu grafice și cu alte ilustrații care să ne apară în față. În plus, Cook crede că AR poate să fie folosit în educație, retail, sănătate și gaming.

„Deja văd cum AR intră în domeniile astea. Cred că viitorul o să arate mult mai bine”, a declarat pentru New York Times.

De ani de zile au existat zvonuri despre dorința Apple de a lucra la o cască de realitate augmentată. În plus, feature-uri speciale sunt deja disponibile pe iPhone, dar, deocamdată, doar cele de pe Snapchat s-au popularizat. Un exemplu de realitate augmentată sunt filtrele care te transformă în pisică sau care te fac să pari bătrân sau jocul Pokemon Go. Și Google are servicii de realitate augmentată în care îți dau ocazia să folosești telefonul ca să vezi cum ar arăta diverse animale sau obiecte. În viitor, ai putea să folosești telefonul ca să vezi cum ar arăta în camera ta fotoliul sau patul pe care vrei să îl cumperi, fără să te deplasezi până la magazin.

The Verge spune că Apple ar putea să lanseze un dispozitiv pentru realitate augmentată chiar de anul viitor.

Mașina Apple

Zvonurile din lumea tehnologiei nu clarificau dacă Apple dezvoltă o tehnologie pentru mașini care să se conducă singure sau dacă dezvoltă chiar o mașină electrică. Cook a sugerat că cea mai probabilă variantă este cea din urmă, a unei mașini electrice care să aibă sigla Apple.

