După mai mulți ani petrecuți în diverse multinaționale, Vicențiu Corbu a ales în 2012 să pună bazele unei companii care să producă soluții românești menite să ajute business-urile din industrii precum petrol și gaze, producție, logistică sau service și mentenanță să apese pedala transformării digitale. Acesta ne-a povestit în cadrul unei ediții a emisiunii Wall-street 360 care sunt planurile sale în ceea ce privește dezvoltarea companiei KIM și care sunt beneficiile aduse de îmbrățișarea conceputului de industrie 4.0.

”La 24 de ani eram în Pakistan, implementam un sistem pentru tsunami, un an mai târziu eram în Vietnam și implementam un sistem pentru aeroportul din Hanoi, apoi Iran, Maldive etc. Experiența acumulată în urma acestor proiecte m-a ajutat foarte mult în antreprenoriat”, a precizat Vicențiu Corbu în cadrul emisiunii Wall-street 360.

Fondarea companiei KIM în 2012 avea loc într-un context în care piața românească nu era atât de deschisă la ideea de transformare digitală, iar conceptul de industrie 4.0 nu era unul popular în industria locală. Timp de 3 ani, Vicențiu a lucrat la dezvoltarea companiei având în paralel un job, iar în 2015, când companiile au început să fie mai receptive în ceea ce privește transformarea digitală, a decis să renunțe la job și să se concentreze strict pe dezvoltarea KIM.

La aproape un deceniu de la momentul în care a fondat compania, Vicențiu consideră că deschiderea către digitalizare a managerilor nu ține de vârsta acestora, ci de viziune și curaj, curajul de a angrena întreaga organizație în acest proces.

Business-ul condus de Vicențiu Corbu beneficiază de o nouă platformă, KIM 4 Industry, ce reunește întreg portofoliul de soluții al companiei în trei piloni: KIM For Fields Services, KIM for Manufacturing și KIM for Logistics.

”Prin intermediul KIM for Manufacturing vorbim practic despre digitalizarea industrială. Aplicăm tehnologiile mobile, coduri de bare și orice alte elemente ne sunt necesare pentru automatizarea proceselor de business cu scopul de a crește productivitatea. Vorbim de automatizarea depozitului și automatizarea planificării proceselor într-o fabrică. Cu această soluție putem oferi oricărui beneficiar o viziune clară în ceea ce privește activitatea din compania lui”, explică Vicențiu Corbu(foto).

În urma fiecărui proces derulat în cadrul fabricii, printr-o simplă scanare cu ajutorul unui smartphone, compania are acces rapid la date despre modul în care s-a derulat acea operațiune și ce materie primă a fost folosită.

”Faptul că oamenii au un grafic clar asupra planificării lucrărilor pe care le au de făcut, crește automat productivitatea, nu se mai fac lucrurile după ureche, știm încărcarea fiecărei mașini și putem vedea exact dacă mai este loc pentru a mai adăuga și alte activități”, adaugă Vicențiu Corbu.

În ceea ce privește pilonul KIM for Logistics, aici companiile au acces la soluții care le permit o gestionare mai bună a instrumentelor pe care le au.

”Fiecare sculă dintr-un atelier sau de pe un șantier este marcată cu un cod QR sau un CIP NFC și când este transferată între lucrători, printr-o simplă scanare, procesul este înregistrat automat”, precizează Vicențiu, care adaugă faptul că pe lângă această componentă, zona KIM for Logistics are și o soluție de Warehouse management system 3PL.

Pe lângă folosirea smartphone-ului pentru a pune în mișcare procesele menționate mai sus, KIM vine către clienți și cu o componentă de realitate augmentată, la care companiile au acces prin intermediul ochelarilor HoloLens, produs prezentat de către Vicențiu Corbu și în cadrul emisiunii Wall-street 360.

”Este o componentă care se potrivește soluțiilor pe care le avem. Practic, la mașinile de producție unde își desfășoară angajații activitatea, acești ochelari pot detecta automat un cod QR astfel încât să vadă toate sarcinile care sunt necesare pentru a le face la acel utilaj. Aceste sarcini vin din spate, din sistemul de planificare, iar el poate în timp real nu doar să vadă dar să și marcheze dacă sarcinile au fost indeplinite sau nu”, explică Vicențiu Corbu, care punctează faptul că ochelarii nu trebuie purtați non-stop de către angajați, ci pot fi atașați căștilor și folosiți doar când aceștia au nevoie.

KIM țintește afaceri de un milion de euro anul acesta din soluțiile de automatizare pe care le oferă ,atât pe piața din Români, cât și din străinătate, vizând extinderea către piețele din Asia și Europa de Vest.

