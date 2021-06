Află direct noutățile de la experții EY!

Per ansamblu, respondenții cu funcții de conducere executivă din domeniul tehnologic privesc cu optimism în viitor, aproape jumătate dintre aceștia (47%) anticipează că profitabilitatea își va reveni complet în acest an (față de 23% dintre toți directorii executivi sondați în cadrul barometrului extins EY). Deși respondenții din domeniul tehnologic admit că perspectivele pentru creșterea organică pe termen scurt sunt caracterizate de dificultăți, 51% intenționează să apeleze la tranzacții M&A în următorul an pentru a-și susține dezvoltarea.

În 2020, megatranzacțiile în valoare de cel puțin 5 miliarde de USD au reprezentat 59% din valoarea globală a tranzacțiilor din sectorul tehnologic, un procent în creștere față de 47% înregistrat în 2019. În viitorul apropiat, 16% dintre respondenții din sector planifică tranzacții de impact, cu o valoare de cel puțin 5 miliarde de USD. Potrivit raportului, companiile din sectorul tehnologic au continuat să înregistreze un ritm de creștere mai mare decât cel al pieței în privința profiturilor acționarilor, ceea ce a permis multor companii să genereze câștiguri substanțiale, în pofida unei evoluții mai degrabă modeste a veniturilor și profitabilității.

Cu toate acestea, optimismul este temperat de gradul de competitivitate tot mai ridicat al pieței tranzacțiilor și de impactul tensiunilor geopolitice. 78% dintre directorii executivi din domeniul tehnologic preconizează că se va înregistra o concurență tot mai mare în procesul de ofertare pentru achiziționarea de active în următoarele 12 luni, provenind în principal din zona capitalului privat, în timp ce 81% consideră că problemele geopolitice i-au forțat să facă schimbări în privința investițiilor strategice.

“Lecțiile învățate din această criză globală îi încurajează pe executivi să facă schimbări profunde și de anvergură privind aspectele fundamentale ale afacerilor lor. Pandemia COVID-19 a condus la o accelerare și mai mare a transformării, companiile urmăresc acum nu numai să restabilească performanța anterioară crizei, ci și să își reformeze viitorul pentru o lume post-pandemică”, a comentat Marius Nicolae - Head of Technology, Strategy and Transactions, EY România.

