Atacuri cibernetice: Rușii, din ce în ce mai eficienți pe spionaj. Coreea de Nord s-a concentrat pe a-ți fura bitcoinii

În ultimul an, 58% din toate atacurile cibernetice ale actorilor statali observate de Microsoft au provenit din Rusia, iar acestea sunt din ce în ce mai eficiente, rata compromiterii cu succes a sistemelor țintă crescând de la 21%, anul trecut, la 32% în acest an. Actorii statali din Rusia vizează din ce în ce mai mult agențiile guvernamentale în scop de colectare de informații, înregistrându-se o creștere de la 3% din țintele vizate, acum un an, la 53%; în mare parte este vorba de agenții implicate în politica externă, securitatea națională sau apărare. Primele trei țări vizate de actorii statali din Rusia au fost Statele Unite, Ucraina și Marea Britanie.