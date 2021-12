Poznan Game Arena: cum arată un eveniment dedicat gamerilor, organizat în pandemie

Poznan Game Arena este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de gaming la nivel european. Organizat în Poznan, al cincilea oraș polonez ca mărime, acesta reunește an de an unele dintre cele mai importante nume din industrie și mii de gameri. Am discutat cu Mateusz Fąfara, unul dintre membrii echipei de organizare, despre ediția din 2021, marcată de pandemia de COVID.