DocProcess: e-Factura poate aduce peste 7 miliarde de euro la bugetul de stat

Compania românească DocProcess, specializată în automatizarea proceselor de business, estimează estimează o creștere cu 80% a solicitărilor în ceea ce privește implementarea facturii electronice și a conformării la un sistem de facturare electronică în contextul proiectului național RO e-Factura. Sistemul de facturare electronică este operațional în România începând cu luna noiembrie 2021, acesta fiind într-o primă etapă opțional și axat doar pe relația Business to Government (B2G). În următoarele luni, sistemul va fi extins pentru a acoperi și relația Business to Business (B2B), obiectivul fiind ca începând cu anul 2023, sistemul să devină obligatoriu.

„Prin implementarea facturii electronice, România face un pas major în integrarea tehnologiilor digitale în activitățile companiilor și în direcția alinierii la directivele europene în acest domeniu. Eliminarea facturilor pe hârtie poate avea ca rezultat creșterea semnificativă a colectării de TVA, precum și realizarea de economii adiționale de aproximativ 35 de milioane de euro pe an pentru sectorul public din România. În anii 2020 și 2021 am observat o creștere a solicitărilor în această direcție cu 25%, companiile dorind să fie sprijinite în externalizarea acestui serviciu și adoptarea noilor norme" a declarat Liviu Apolozan, Președinte și VP Strategie, DocProcess.



În ultimul raport publicat de Comisia Europeană în 2021 cu privire la deficitul de TVA în Uniunea Europeană, România se află pe ultimul loc, având înregistrat cel mai mare deficit de TVA (34,9%) la nivelul anului 2019, în creștere față de 2018 (32,7%). Acest procent înseamnă pierderea a 7,4 miliarde de euro din contribuțiile TVA necolectate. Implementarea unui sistem de facturare electronică poate contribui la reducerea semnificativă a acestui deficit. De asemenea, un astfel de sistem va contribui la reducerea costurilor companiilor, precum și creșterea profiturilor acestora. În plus, factura electronică are și o componentă importantă de sustenabilitate, deoarece reduce semnificativ amprenta emisiilor de carbon prin eliminarea utilizării hârtiei și reducerea tăierilor de copaci, dar și prin scăderea cantității combustibilului dedicat expedierii acestor tipuri de documente în format fizic.



Proiectul RO e-Factura a fost demarat de guvernul României în martie 2020 și are ca obiectiv eficientizarea colectării impozitelor și taxelor, în special îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale. Modelul pe care România l-a analizat a fost cel din Italia, unde factura electronică este utilizată atât pe relația B2G, cât și pe cea B2B. În prezent, cadrul legal al sistemului de facturare electronică din România este stabilit prin OUG 120/2021 și printr-o serie de mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor și ale ANAF, în special prin Ordinul Fiscal 12/2022 care vizează elementele de avut în vedere de către companii pentru relația B2B. DocProcess, prin Liviu Apolozan, a fost și este implicată activ în etapele dezvoltării acestui proiect legislativ în România.

17% din întreprinderi foloseau facturarea electronică în 2020

Compania se așteaptă ca odată cu lansarea RO e-Factura și impunerea obligativității pentru utilizarea facturii electronice, solicitările pentru soluțiile de acest tip să crească cu cel puțin 80% în 2022.

Conform ultimei ediții a Indicelui economiei și societății digitale (DESI 2021), România ocupă locul 25 din 27 în ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale în cadrul activităților companiilor. Sub umbrela acestui indicator este inclusă și utilizarea facturii electronice, iar România este sub media UE de 32%, deoarece doar 17% dintre întreprinderi utilizau în 2020 acest tip de factură.



Procentul este în scădere comparativ cu anul 2018 când acesta era la 20%. În Italia, țară a cărui sistem de implementare este un model pe care România îl urmează, conform raportului DESI 2021, în anul 2020, 95% dintre companii utilizau factura electronică, o creștere semnificativă prin comparație cu anul 2018 când doar 42% dintre companii aveau implementat un astfel de sistem.



La nivel global, conform unui raport Billentis, piața facturării electronice era estimată în 2019 la 4,3 miliarde de euro și se preconizează că va ajunge la 18 miliarde de euro până în 2025 datorită numărului tot mai mare de guverne din diverse țări care încep să impună acest tip de factură atât pentru domeniul public cât și cel privat. În Franța, unde DocProcess este prezentă printr-un birou local din anul 2019, factura electronică este deja obligatorie de la 1 ianuarie 2020 pentru relația B2G. Planul este ca în următorii ani obligațiile de facturare electronică să fie impuse în diverse etape, obiectivul final fiind ca de la 1 ianuarie 2026, factura electronică să fie obligatorie pentru toate tipurile de companii, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii și microîntreprinderi.



În afara Europei, Arabia Saudită a început procesul de adoptare a facturii electronice în decembrie 2021, acesta urmând să se desfășoare în două etape. În prima etapă, companiile vor fi obligate să emită și stocheze facturile electronice prin utilizarea unui sistem compatibil cu autoritatea fiscală locală (ZATCA). În această etapă, companiile nu vor fi obligate să distribuie detaliile și să raporteze facturile către ZATCA. În cea de-a doua etapă, programată să debuteze la 1 ianuarie 2023, companiile vor trebui să integreze soluțiile lor de facturare electronică în sistemul ZATCA pentru a putea trimite facturile pentru verificare și validare în acest portal. DocProcess a participat la implementarea procesului în vederea sprijinirii companiilor din această țară.



În Statele Unite ale Americii, Banca Centrală Americană a anunțat în iunie 2021 lansarea unui proiect pilot în 2022, ce are în vedere stabilirea unui sistem standard de facturare electronică pentru relația B2B. În aprilie 2021, DocProcess a deschis un birou local în Austin, Texas, prin care urmărește extinderea și implementarea soluțiilor și produselor companiei în această piață.



Soluțiile de automatizare DocProcess sunt utilizate de mai mult de 3.500 de companii, de la multinaționale precum Carrefour, Cora, Lactalis, Mondelez, Strauss, Saint-Gobain, eMAG și până la companii antreprenoriale de tipul E-Boda, Altex și Flanco.

