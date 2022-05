Telefonia mobilă trage în sus rezultatele Digi. Profit și vânzări în creștere la trimestru

Profitul net al Grupului Digi Communications (DIGI) a urcat cu 15,8%, la nivelul de 27 mil. euro, în primul trimestru din acest an. Veniturile consolidate ale Grupului Digi Communications (DIGI) din operaţiunile continue, au crescut cu 21%, ajungând la 361 milioane de euro.

EBITDA ajustată (inclusiv IFRS 16) a marcat o creştere de 9,5% de la an la an, până la 124 milioane de euro.



În ianuarie 2022, Grupul a finalizat tranzacţia privind vânzarea operaţiunilor sale din Ungaria, pentru o valoare totală de 625 milioane de euro.



În primele trei luni ale acestui an, Digi şi-a mărit portofoliul de servicii cu 2,5 milioane de unităţi, ajungând la 18,7 milioane de RGU, oferind servicii complete, adaptate clienţilor săi rezidenţiali şi de afaceri.



Pe piaţa sa de origine, Digi se bucură de un trimestru de creştere substanţială a numărului de clienţi. România a înregistrat 14,4 milioane de RGU, ceea ce reprezintă un progres de 9,5%, de la an la an. Majorarea a fost susţinută atât de serviciile mobile, cât şi de cele de bandă largă, care au contribuit împreună cu 79% la creşterea totală.

Creșterea veniturilor din România a fost determinată de cresterea numărului de RGU pentru servicii de telecomunicații mobile, televiziune prin cablu și internet și date fixe in principal prin crestere organică. Digi Communications

În România, Digi şi-a menţinut poziţia de lider în rândul operatorilor de telecomunicaţii, în ceea ce priveşte portabilitatea mobilă şi fixă, adăugând peste 180.000 de numere în T1 2022 şi depăşind 3,4 milioane de numere portate de la lansarea serviciului de portabilitate (octombrie 2008).



Veniturile operaţiunilor din Spania au atins 111 milioane de euro, reprezentând o creştere de 42% faţă de anul precedent, determinată de majorarea cu 29% a numărului de utilizatori de telefonie mobilă. Totodată, progresul este şi rezultatul creşterii numărului de clienţi de internet, cu mai mult decât dublul valorii înregistrate în T1 2021. Utilizatorii de telefonie mobilă au însumat 3,2 milioane, în timp ce numărul celor de bandă largă a ajuns la 575.000.



"DIGI a înregistrat încă o performanţă solidă a veniturilor în primul trimestru din 2022. Ca urmare a vânzării cu succes a operaţiunilor noastre din Ungaria, ne-am concentrat eforturile pe pieţele tradiţionale: România, Spania şi Italia. Totodată, analizăm alte oportunităţi de extindere. Suntem recunoscători clienţilor noştri pentru încrederea lor neîntreruptă şi ne menţinem angajamentul de a oferi, în continuare, servicii remarcabile. De asemenea, aş dori să îmi exprim profunda recunoştinţă faţă de colegii noştri, pentru obţinerea acestor rezultate remarcabile", a declarat Serghei Bulgac, CEO al companiei.



Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicaţii RCS & RDS, liderul pieţei de televiziune cu plată şi servicii convergente de bandă largă din România, cu operaţiuni în Spania, Italia şi prezenţă în Portugalia. Înfiinţată în urmă cu mai bine de 28 de ani, compania operează în România o reţea extinsă şi avansată de fibră optică.

