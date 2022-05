Hackerii au creat un program prin care îi fac pe oficialii ruși să piardă timpul la telefon

Grupul de hackeri ”Visurile neclare ale Șeherezadei” a creat un bot care inițiază conferințe telefonice între diverse instituții oficiale din Rusia. Fiecare dintre acestea crede că cealaltă a avut inițiativa, astfel că oficialii pierd timpul încercând să înțeleagă de ce s-au sunat între ei, fără să știe că au fost păcăliți. Scopul hackerilor este acela de a le bloca liniile telefonice și a îngreuna gestionarea invaziei din Ucraina, scrie Techspot.

A fost creat și un site, intitulat ”Fă-i pe ruși să piardă timpul azi”, de unde oricine poate suna și irosi vremea unor oficiali ai Kremlinului sau doar să asculte cum aceștia pierd minute bune discutând despre motivul pentru care s-ar fi sunat unul pe altul. Apelurile sunt complet anonime – sau, mai bine zis, cel care este sunat crede că apelul vine de la o altă instituție oficială. Iată cum sună o conversație de acest fel:

