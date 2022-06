Pe o piață IT extrem de competitivă, este important să ai o cultură organizațională care să te diferențieze și care să le ofere angajaților un scop în cariera lor nu doar un job. Microsoft și-a propus să sprijine fiecare persoană și organizație din lume să realizeze mai mult, cu ajutorul soluțiilor tehnologice pe care le creează, iar cultura organizațională a companiei este, cu siguranță, vectorul îndeplinirii acestei misiuni. În cadrul Microsoft, fiecare angajat știe că tehnologia și inovația trebuie să reprezinte mijloace prin care poate contribui la îmbunătățirea vieții celor din jur, prin crearea de servicii și produse care generează un impact pozitiv semnificativ, la nivel global.

În România, peste 1.800 de persoane lucrează pentru Microsoft, iar compania a anunțat recent că se află într-un proces continuu de creștere și că unul dintre obiectivele stabilite pentru perioada următoare este transformarea Microsoft Romania Development Center într-unul dintre cele mai importante centre de dezvoltare din regiune. În acest sens, până în iunie 2023, echipa Microsoft România se va mări cu aproximativ 700 de persoane, dintre care 350 vor fi integrate în cadrul acestui centru.

Vlad Ion, Microsoft Senior Software Engineer: “Posibilitățile de dezvoltare pentru carierea mea sunt extrem de bune”

Vlad Ion, Senior Software Engineer în cadrul Microsoft, a acceptat oportunitatea care i s-a oferit de a reveni în România, după patru ani petrecuți în Irlanda, pentru a contribui la dezvoltarea Microsoft România Development Center.



“Am fost încântat când am descoperit că se construiește o echipă nouă de software engineering în Microsoft România, pentru că în perioada respectivă căutam un mod de a mă întoarce în țară cu familia și de a continua să lucrez la Microsoft. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, dar și echilibrul dintre muncă sitimp liber de care aveam parte în echipa Microsoft Irlanda, unde am lucrat timp de patru ani. Știam că Microsoft are aceeași cultură organizațională în toată lumea, iar acest lucru mi-a fost confirmat din clipa în care am început să lucrez în România. Momentul în care a apărut acest proiect a fost foarte bun pentru mine. Mi s-a părut o oportunitate interesantă să fiu aici chiar de la început și să particip la construcția echipei. Mă bucur că am putut juca un rol important în formarea echipei și că am mulți colegi deosebiți. Avem proiecte din ce în ce mai mari, astfel că posibilitățile de dezvoltare pentru cariera mea sunt extrem de bune”, a declarat Vlad Ion.

Microsoft consideră că toți angajații trebuie să fie încurajați să lucreze în cadrul companiei pe care și-o doresc și pe o poziție care să le aducă satisfacții pe toate planurile. Prin cultura sa organizațională, Microsoft România și-a propus să valorifice și să dezvolte talentul și expertiza specialiștilor de software din țara noastră, oferindu-le acestora posibilitatea de a crea produse și servicii cu adevărat inovatoare și cu impact global.

Ștefan Popa, Principal Group Engineering Manager: “Cultura Microsoft axată pe învățare continuă îmi oferă suportul de care am nevoie”

Inovația este vectorul transformării digitale la nivel mondial, astfel că noii membri ai echipelor din cadrul Microsoft Development Center vor juca un rol important în eforturile de dezvoltare a unor platforme precum Azure, Office 365, Microsoft Teams și Surface. Totodată, aceștia vor contribui la accelerarea dezvoltării și adoptării de noi tehnologii (cloud, AI, machine learning) și, mai ales, la crearea de experiențe personalizate pentru clienții companiei.



Ștefan Popa, Principal Group Engineering Manager, povestește că a ales să lucreze în cadrul companiei declarată cel mai bun angajator în România în 2022, datorită oportunităților de a crea tehnologii noi, cu impact asupra celor din jur.



“Am ales Microsoft pentru că mi-am dorit să lucrez cu tehnologii de ultimă oră din zona Cloud și să contribui la crearea de soluții software pentru centre de date suverane, domeniu de interes în întreaga lume în acest moment. Microsoft 365 Sovereign Cloud Runtime Engineering este o echipă nouă în cadrul Microsoft România, fiind creată la sfârșitul anului trecut. Suntem o echipă de aproape 100 de dezvoltatori de software care acoperă toata gama de seniorități (junior, intermediar, senior, principal), manageri dezvoltare software și manageri de proiect software, care lucrează împreună pentru a livra soluții pentru monitorizarea centrelor de date suverane. Sunt încântat de faptul că rolul meu, de Group Engineering Manager, este unul cu impact atât în interiorul organizației, cât și în ceea ce privește serviciile oferite clienților și îmi oferă, totodată, oportunitatea de a mă dezvolta în permanență din punct de vedere profesional. Cultura Microsoft axată pe învățare continuă îmi oferă suportul de care am nevoie pentru a acumula și implementa cunoștințe noi în fiecare zi în acest domeniu aflat în continuă transformare, dar și pentru a crea cele mai bune produse software”, a declarat Ștefan Popa.



“Consider că România oferă în zona de R&D software talente capabile să creeze produse inovatoare pentru piețele globale. Local, Microsoft oferă specialiștilor IT din țară oportunități de a lucra la crearea de produse software de ultimă generație pentru centre de date suverane – Microsoft 365, centre de date publice – Microsoft Azure, Microsoft Teams sau Microsoft Defender”, a adăugat Ștefan Popa.

Sabina Lăzăreanu, Junior Software Engineer: “Am descoperit că, la Microsoft, fiecare angajat este încurajat să se dezvolte din punct de vedere profesional”

În vederea atingerii obiectivelor propuse privind dezvoltarea echipei Microsoft în România, una dintre preocupări este conturarea unei strategii solide în ceea ce privește atragerea și retenția celor mai bune talente din piață. Compania își îndreaptă atenția inclusiv asupra tinerilor care lucrează deja sau a absolvenților interesați să aibă o carieră în domenii precum dezvoltarea de software.



Sabina Lăzăreanu, Junior Software Engineer, povestește ce înseamnă pentru ea experiența Microsoft: “Cu câteva zile în urmă, am sărbătorit 6 luni de când fac parte din echipa Microsoft și mă bucur că am avut această oportunitate și că am putut-o valorifica. Am descoperit aici că fiecare angajat este încurajat să se dezvolte din punct de vedere profesional, în orice direcție își dorește, fiind susținut în construirea unei cariere, nu doar a unui îndeplinirii sarcinilor cotidiene impuse de job. La Microsoft, am învățat că dorința de a mă perfecționa și curajul de a pune întrebări m-au ajutat să ies din zona mea de confort și că cele mai interesante idei apar atunci când îți propui să le cauți. Pe de altă parte, balanța între viața profesională și cea privată este una echilibrată, momentele de relaxare fiind extrem de importante. Eu locuiesc în Cluj-Napoca, iar Microsoft mi-a oferit posibilitatea de a lucra remote încă de la bun început. Fiind încă la un nivel de junior în cariera mea profesională, am avut mici incerditudini legate de integrarea în echipă, nefiind prezentă fizic, însă mi-am dat seama repede că acest lucru nu reprezintă un impediment. Dimpotrivă, colegii mei m-au susținut permanent, m-au încurajat să am încredere în mine și să-mi stabilesc direcția spre care să mă îndrept în carieră. Microsoft chiar m-a ajutat să-mi doresc să obțin mai mult de la mine”.



Comunitatea de aproximativ 200.000 de dezvoltatori de software din România este una dintre cele mai numeroase din regiunea Europei Centrale și de Est. Însă, cifrele arată că, până în anul 2025, în țara noastră vor fi create peste 650.000 de locuri de muncă pe roluri tehnice / IT.



În aceste condiții, Microsoft și-a propus să impulsioneze creșterea acestei cifre și, alături de ecosistemul de parteneri și de comunitatea academică, investește continuu în formarea de specialiști în domeniu și în dezvoltarea acestei verticale a economiei românești.

