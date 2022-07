"Avem cunoştinţă despre spargerea conturilor de Twitter şi YouTube ale armatei, iar o anchetă este în desfăşurare. Armata ia foarte în serios securitatea informaţiilor şi suntem pe cale de a rezolva problema", a scris pe Twitter Ministerul britanic al Apărării.

"Atât timp cât ancheta nu este încheiată, ar fi inadecvat să comentăm mai mult", a adăugat ministerul.

Înregistrări video despre criptomonede şi imagini cu omul de afaceri Elon Musk au apărut pe canalul YouTube al armatei britanice, în timp ce contul său oficial de Twitter a reluat o serie de postări care par a fi legate de NFT.

The army's hacked YouTube channel had videos on cryptocurrency and images of billionaire businessman Elon Muskhttps://t.co/gQJSFlUx24— Sunday National (@SunScotNational) July 3, 2022