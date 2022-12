Business system analyst – un job pentru cei care au răbdarea să întoarcă problemele pe toate părțile

Și-a început cariera în vânzări lucrând în bănci, dar și-a dat seama că îi plăcea mai degrabă să dezvolte relațiile cu acei clienți care lucrau deja cu ea decât să caute și să atragă noi clienți. Îi plăcea să le rezolve solicitările și să îi simtă mulțumiți. Și-a schimbat job-ul cu unul mai potrivit pentru cei cu personalitate "nerdy", cum spune chiar ea, potrivit oamenilor care au răbdare și pot rezolva un puzzle IT aproape zilnic. Ea este Adriana Popilian și lucrează la Raiffeisen Bank România, unde este veriga de legătură dintre oamenii ce reprezintă business-ul bancar și dezvoltatorii IT.

Adriana Popilian ocupă funcția de Business System Analyst, Team Lead Lending and Cards Stream în cadrul Raiffeisen Bank România.

Wall-Street.ro: Ce presupune job-ul de Business System Analyst?

Adriana Popilian: Noi, analiștii, suntem interfața între business și developer; trebuie să dăm specificații către dezvoltatori atunci când vine o cerință din partea colegilor care lucrează în business-ul Raiffeisen. Trebuie în primul rând să putem vorbi limbajul business, să înțelegem cum funcționează business-ul ca să știm și ce întrebări să punem și pentru a putea ulterior să dăm mai departe developerilor specificații foarte clare cu privire la ce se vrea de la ei.

Wall-Street.ro: De ce este nevoie de o verigă în plus în acest lanț? Nu ar putea oamenii din business să discute direct cu developerii?

Adriana Popilian: Business-ul poate discuta direct cu dezvoltatorii, dar nu e cea mai bună soluție pentru că este posibil business-ul să spună ceva și să creadă că a fost suficient de explicit, în vreme ce dezvoltatorii înțeleg doar parțial ce au de făcut. În aceste condiții, rezultatul s-ar putea să nu fie foarte eficient.

Nu poți să nu aduci nicio îmbunătățire aplicațiilor timp de ani de zile, pentru că riști să rămâi în urmă față de restul pieței.

Ai nevoie de ”translator” în această relație, dar noi nu doar traducem ci facem și documentația și trimitem specificații despre cum trebuie să se întâmple lucrurile, astfel încât dezvoltatorul să se gândească doar la eficiența codului și performanța aplicației. Uneori faci și ”arheologie” pe aplicațiile mai vechi unde nu ai documentație. Trebuie să strângi informații și să le pui cap la cap.

Wall-Street.ro: Dacă ar trebui să explici munca de analist unui copil de 5 ani, ce i-ai spune?

Aș face o comparație cu tricotatul. Prima dată vine clientul (în cazul nostru cel mai adesea vin colegii din business) și spune: ”uite, vine frigul, vreau și eu un pulover. Mi-ar plăcea să fie culoarea asta și să aibă un model de forma asta, pentru că așa e noul trend”.

În munca de analist, primul pas este să obținem cât mai multe detalii legate de ce își dorește clientul: care să fie dimensiunile puloverului, cine îl va purta, cât de flexibil să fie, dacă există preferințe de nuanțe, de densitate.

După ce sunt lămurite cât mai multe dintre solicitările business-ului, mergem la architect pentru a stabili care sunt andrelele potrivite pentru pulover și care ne sunt furnizorii de materie primă, de fire pentru pulover (în cazul nostru – pe ce platformă / în ce limbaje de programare vom dezvolta aplicația și de unde ne luăm datele necesare pentru a o popula cu informații) și cum le comandăm – online, mergem la magazine, prin curier, în funcție de fiecare furnizor în parte (traducere: în ce mod, prin ce fel de serviciu ne aducem datele necesare din diverse surse).

Apoi ne apucăm de scris specificațiile: facem desene cum vrem să arate (noi le numim mock-up), câte ochiuri în total, cum le împletim, când schimbăm culorile, când creștem, când scădem, pas cu pas, fiecare element. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că firele au nuanțele dorite și că au grosimea dorită.

Apoi trebuie să ne asigurăm că tratăm și erorile. Am scăpat un ochi sau am un nod, ce fac?

Și cum lucrăm Agile, nu așteaptă nimeni să terminăm de desenat și explicat cum să fie făcut puloverul și apoi să se apuce de lucru, prin urmare construim modelul și dăm în dezvoltare step by step, comandăm firele astfel încât să ne asigurăm că vor ajunge la timp când avem nevoie de ele, în cantitățile care trebuie.

Dar toate aceste lucruri nu se pot realiza fără o foarte bună colaborare între business (cel care vine inițial cu ideea), analist (cel care se gândește la toate aspectele pentru a o face fezabilă), architect (cel care stabilește unde să fie construită și cum să ne luăm datele într-un mod eficient), dezvoltare (cei care construiesc efectiv, care aduc ideea la viață), testare (cei care verifică și se asigură că ceea ce s-a construit este ceea ce s-a dorit, conform manualului de specificații), operațional (cei care se asigura că este disponibil în magazine, asigură garanția și mentenanță) și multor altor departamente care se asigura că impactul este cel dorit.

Wall-Street.ro: Din ce departament al băncii vin cele mai multe cerințe pentru schimbări în aplicații sau pentru noi aplicații?

Adriana Popilian: Cele mai multe cerințe vin din zona de vânzări pentru că vânzările reprezintă atragerea de clienți noi și adaptarea la piață. Nu poți să nu aduci nicio îmbunătățire aplicațiilor timp de ani de zile, pentru că riști să rămâi în urmă față de restul pieței.

Wall-Street.ro: Cât IT trebuie să știi ca să îți poți face meseria bine?

Adriana Popilian: Este de preferat să ai cunoștințe decente ca să poți să îi ”traduci” cererile dezvoltatorului. Este însă evident că un business system analyst nu știe la fel de mult IT precum un dezvoltator.

Pentru noi este foarte important să înțelegi business-ul, ca să poți strânge date relevante pentru a merge mai departe. Noi nu dăm bucăți de cod, dar trebuie să ai o gândire foarte analitică și structurată pentru a fi capabil să privești aceeași problemă din mai multe unghiuri.

Este de preferat să ai și un background de business când vii pe un post de business system analyst.

Wall-Street.ro: Tu aveai experiență de business când ai venit în cadrul Raiffeisen? Care a fost primul tău job în domeniul bancar?

Adriana Popilian: Am început să lucrez în zona bancară în 2005, la UniCredit, pe zona de vânzări. Eram suport pentru relationship managers și mă ocupam de persoanele juridice. Nu vindeam credite noi ci țineam legătura cu clienții existenți și le rezolvam toate problemele, mai ales că atunci totul era foarte puțin automatizat.

În liceu vroiam să merg pe automatică, doar că în clasa a 11-a am avut un profesor foarte bun de economie care m-a făcut să realizez cât de multă logică este în economie și m-a făcut să îmi placă domeniul.

În 2008 am plecat în ING, într-o sucursală nou înființată ca relationship manager. A trebuit să cresc sucursala, să aduc clienți noi.

În vânzări, nu pot să spun că mi-a plăcut foarte mult partea de hunting. Îmi plăcea mai mult partea de farming, adică acea creștere a clientului

Wall-Street.ro: De ce nu ai rămas în vânzări? Ce te-a făcut să vrei această schimbare de domeniu?

Adriana Popilian: Nu pot să spun că mi-a plăcut foarte mult partea de hunting. Îmi plăcea mai mult partea de farming, adică acea creștere a clientului după ce el devenea client ING. Îmi doream să le cresc încrederea în mine, încercam să le răspund rapid solicitărilor și să le rezolv problemele. Chiar și acum sunt vechi clienți care îmi spun La Mulți Ani sau care se bucură când ne vedem din întâmplare.

La un moment dat a apărut departamentul de ”value chain” în cadrul ING, unde se creau aplicații automatizate de acordare credite pentru clienții persoane juridice cu cifra de afaceri până într-o anumită limită. Practic, ei aveau nevoie de o analiză de business, întrucât doreau să automatizeze cât mai mult revizuirile facilităților de credit.

Wall-Street.ro: Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat în job-urile de vânzări?

Adriana Popilian: Zona de sales m-a ajutat pe partea de relație interumană, să înțeleg mai multe tipologii de oameni. Trebuie să îți dai seama dintr-o privire ce contează pentru omul din spatele business-ului respectiv, pentru a ști cum să pui problema astfel încât să existe beneficiu reciproc.

Am învățat cât de mult contează colaborarea și comunicarea cu oamenii. Nu în ultimul rând, job-urile anterioare m-au învățat să fiu organizată și să nu îmi scape din vedere obiectivul final și ce am de făcut pentru a ajunge la acel obiectiv.

Wall-Street.ro: Cât de greu este pentru un om de vânzări să devină analist IT? Cum a fost această trecere pentru tine?

Adriana Popilian: Nu a fost o trecere grea, chiar a fost ok, mai ales pentru că mereu mi-a plăcut matematica și am fost mai ”nerdy”.

Încă din ING mie îmi plăcea munca de analist, care solicită atenția la detalii. Așa am ajuns la Raiffeisen; inițial eram resursă externă contractată prin intermediul unei alte companii, iar apoi am devenit angajat Raiffeisen și am preluat poziția de team leader analiști pentru tot ce înseamnă aplicații de creditare – de la acordare până la recuperarea lor, atât pentru persoane fizice cât și juridice. Din acest an am preluat și echipa de analiști de carduri care se ocupă de tot ce înseamnă card de debit, card de credit, POS, ATM. Emitere și acceptare la plată, carduri și POS-uri fizice sau virtuale.

În Raiffeisen, funcția de analist presupune mult mai multe cunoștințe tehnice decât în ING, lucru care m-a ajutat să mă dezvolt și în această zonă. Analistul trebuie să înțeleagă cum se întrepătrund ”rotițele” ca să funcționeze un mecanism. Îmi place job-ul meu, îmi place să adun bucățele de informații și să le pun cap la cap, îmi plac aceste ”puzzle-uri” și îmi place să descopăr și să învăț lucruri noi. Totuși, ca analist, plăcerea de a aduna și îmbina piesele de puzzle trebuie să se combine cu perspicacitatea, cu imaginația, și cu capacitatea de a te gândi și de a-ți crea o mulțime de variante, pentru ca în final să o alegi pe cea optimă.

Prin urmare cred că aș compara acest job cu a construi ceva din piese Lego: știi în mare cam ce vrei să construieșți, încerci să îți aduni piesele de care ai nevoie, unde nu ai ce îți trebuie - improvizezi, cauți alternative, apoi începi să faci fișa prin care să detaliezi cum trebuie îmbinate. Îți dai seama dacă ai prevăzut tot, vezi unde nu e bine, refaci, poate chiar regândești modelul inițial, până iese ce ti-ai propus. Construcția efectivă este la dezvoltator.

Wall-Street.ro: Care sunt proiectele la care ți-a plăcut să lucrezi cel mai mult în cadrul Raiffeisen?

Adriana Popilian: Ca analist, mi-a plăcut foarte mult să lucrez la inițiativele aferente creditării, pentru că era ceva ce apela la firea mea mai analitică și la cunoștințele cumulate. De asemenea, mi-a plăcut munca la aplicații gândite de la zero – și în Raiffeisen am avut parte, din fericire, atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice, însă din perspectiva de team lead. Noile aplicații sunt mult mai automatizate, flexibile și mai rapide.

Cel mai important este să existe motivație și dorința de a învăța. Ca analist, trebuie să ai plăcerea de a întoarce problema pe toate părțile pentru a te asigura că nu îți scapă ceva.

Chiar dacă business system analyst este un job tehnic, mi se pare foarte importantă partea umană în ceea ce fac. Îmi place să le dau colegilor sentimentul de apartenență. Este foarte important să știe că se pot baza unul pe celălalt, pot vorbi oricând unul cu celălalt și pot primi ajutor atunci când au nevoie. Dar pentru toate aceste lucruri trebuie să se cunoască între ei. Ma bucur că suntem o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Suntem uniți și am mare noroc ca am parte de oameni minunați.

Wall-Street.ro: Cum îți alegi oamenii când vine vorba de angajări? Ce ai vrea să vezi de la un tânăr fără prea mare experiență care vrea să se angajeze în echipa ta?

Adriana Popilian: Cel mai important este să existe motivație și dorința de a învăța. Ca analist, trebuie să ai plăcerea de a întoarce problema pe toate părțile pentru a te asigura că nu îți scapă ceva.

Evit persoanele care schimbă foarte des job-ul, de exemplu cel puțin o dată pe an. Ca sa înveți acest job îți trebuie minim 3 luni. Vorbim de 3 luni pentru a nu mai avea nevoie de cineva care să te îndrume. După un an ești total autonom și deja poți susține și ajuta alți coelgi. Înțeleg să schimbi o dată – de două ori job-ul după un singur an, dar dacă toată cariera cuiva arată așa, atunci e clar că e o problemă cu acea persoană.

Da, se fac concedieri și în IT. Decât să ții o persoană după care mai mult trebuie să muncești să repari ce a făcut, mai bine găsești pe altcineva.

De asemena, când schimbi total job-ul constant este complicat să crești cu adevărat într-un anumit domeniu.

Wall-Street.ro: Se fac concedieri în IT, sau nevoia de angajați este atât de mare încât toată lumea are job-ul asigurat?

Adriana Popilian: Da, se fac concedieri și în IT. Decât să ții o persoană după care mai mult trebuie să muncești să repari ce a făcut, mai bine găsești pe altcineva. Nu accept partea de neperformanță pentru că nu mi se pare corect față de ceilalți colegi; dacă cineva nu își face treaba, trebuie altcineva să o facă în locul lui.

Aș prefera să aduc pe cineva cu mai puțină experiență tehnică, dar care să își dorească foarte mult să învețe și să își dea interesul, decât pe cineva care știe meserie, dar căruia nu prea îi pasă de job.

Wall-Street.ro: Work from home sau de la birou?

Adriana Popilian: Work from home atunci când se poate, pentru că mă concentrez mai bine și economisesc timpul petrecut în trafic.

Wall-Street.ro: Și ca manager nu ți se pare mai greu să administrezi o echipă care lucrează remote?

Adriana Popilian: Mă interesează foarte mult ce se livrează și ca fiecare dintre colegi să își ducă taskurile la bun sfârșit în timp util. Prefer acest lucru decât să văd un om care stă la birou și ”dă în taste”. Nu mi se pare acest micromanagement ca fiind ceva eficient. Dimpotrivă, mai degrabă îi frustrează pe oameni.

Nu fac micromanagement, am mare încredere în colegi și din fericire am o echipă foarte faină pe care mă pot baza.

Atâta vreme cât livrezi la timp, e problema ta când te concentrezi și cum lucrezi. Nu am impus nimănui să lucreze peste program. Daca cineva stă mereu peste program, va ajunge la burnout, se îmbolnăvește și nu va mai putea să își facă treaba ok când va fi nevoia mai mare.

Sursa foto: Adriana Popilian

