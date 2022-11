„Disponibilitatea site-ului este în prezent afectată din exterior din cauza nivelurilor ridicate de trafic din rețeaua externă. Acest trafic este legat de un eveniment de atac DDOS (Distributed Denial of Service). Echipele de la Parlamentul European lucrează pentru a rezolva această problemă cât mai repede posibil”, a declarat Jaume Duch, purtătorul de cuvânt al Parlamentului European.

Hackerii folosesc atacuri DDoS rău intenționate pentru a inunda rețelele cu volume mari de date pe care nu le pot gestiona, ceea ce duce la întreruperea traficului normal sau la paralizarea totală a rețelei.

Nu a existat o explicație oficială imediată cu privire la cine s-a aflat în spatele atacului, dar coincidența evenimentelor a tras un semnal de alarmă.

Durata totală a întreruperii a fost neclară, dar a fost detectată pentru prima dată după votul Rusiei, care a avut loc la începutul după-amiezii.

