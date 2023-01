Bitcoin crește ușor: care sunt motivele și la ce sumă a ajuns

Bitcoin a ajuns la momentul publicării acestei știri la cel mai mare nivel din ultimele aproape 4 săptămâni, ca urmare a faptului că investitorii pariază pe calmarea inflației în Statele Unite ale Americii, dar și pe anunțurile legate de descoperirea mai multor active în valoare de miliarde de dolari deținute de către platforma falimentară de tranzacționare FTX.

Bitcoin, criptomoneda cu cea mai mare capitalizare de piață din industrie, a ajuns la o valoare de peste 18.000 de dolari per unitate la momentul publicării acestei știri, cu o creștere de 5% în ultimele 24 de ore.

Bitcoin și-a arătat volatilitatea extremă de care este capabil, drept dovadă fiind faptul că în urmă cu fix un an era cotat la 42.000 de dolari per unitate, după un vârf de peste 68.000 de dolari per unitate înregistrat în urmă cu câteva luni de la acel moment, conform coinmarketcap.com.

Pe 11 ianuarie, avocații implicați în falimentul FTX au anunțat că au descoperit 5 miliarde de dolari în active precum numerar sau bunuri digitale. Recuperarea acestor bani este o veste binevenită pentru clienții FTX care au suferit după falimentul răsunător al platformei de tranzacționare din luna noiembrie a anului trecut, conform CNBC.com

Cu toate acestea, avocații au avertizat că suma este una semnificativă și nu ar trebui ca activele digitale să fie vândute în acest moment în totalitate, pentru că este o perioadă de scăderi în industrie.



După ce criptomonedele au înregistrat scăderi masive de prețuri, iar industria a fost lovită de încă un faliment răsunător, cel al platformei de tranzacționare FTX, din ce în ce mai mulți vorbesc despre „iarna cripto”. Un investitor, care a prezis și criza economică din 2008, are însă o altă părere despre mersul industrie.

Peter Schiff este CEO și Chief Global Strategist al companiei specializate în administrarea investițiilor Euro Pacific Capital. Acesta consideră că expresia „iarna cripto” nu este una potrivită pentru a descrie situația și vine cu o variantă ceva mai prăpăstioasă.

”Aceasta nu este o iarnă cripto, deoarece ar implica și venirea primăverii pentru industrie. De asemenea, nu este nici o epocă de gheață, pentru că până și aceasta ajunge la un final” , precizează Peter Schiff, care consideră că are loc „extincția cripto”.

Acesta este un avertisment serios venit din partea lui Schiff, însă nu este primul. Anul trecut, când Bitcoin a crescut puternic peste 50.000 de dolari, a menționat că dacă „o creștere temporară până la 100.000 de dolari este posibilă, o permanentă cădere către 0 este inevitabilă”.

