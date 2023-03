Musk a anunțat o schimbare majoră o funcției plătite Twitter Blue, care a apărut inițial cu scopul de a verifica dacă utilizatorii sunt oameni și nu „boți”.

Excentricul miliardar vrea să curețe platforma de conturile false și care ar putea distribui informații false, dar decizia de acum naște alte controverse.

Începând cu 15 aprilie, a anunțat chiar Elon Musk, cei care plătesc cei taxa de 7 dolari lunar pentru a-și menține eticheta albastră care certifică veridicitatea conturilor lor vor fi singurii ai căror postări vor fi promovare pe rețeaua de socializare și care vor putea vota în sondaje.

Astfel, postările din conturile neplătitoare nu vor mai fi incluse fluxul de tweet-uri recomandate „Pentru tine”.

Elon Musk a spus că aceste schimbări sunt „singura modalitate realistă de a aborda hoardele de roboți AI avansați care preiau controlul. Altfel, este o bătălie în pierdere”.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023