S-a lansat platforma AgainstData.com, pentru protejarea datelor personale și a siguranței din mediul online

Astăzi, 11 aprilie, a fost lansată oficial platforma AgainstData.com, fondată de doi români, Adrian Vicol și Alexandru Vasile. Aceasta reprezintă o soluție revoluționară, cu un mecanism extrem de simplu, pentru protejarea datelor personale din mediul online

Conform unui studiu recent, unul din cinci europeni este victimă a furtului de identitate, iar această problemă poate afecta pe oricine. În mod alarmant, statistici oficiale publicate de un studiu independent, arată că România se află pe ultimele locuri atunci când vine vorba despre utilizarea dreptului de ștergere a datelor personale conform GDPR.

AgainstData.com este o platformă care le arată utilizatorilor ce companii dețin datele lor personale și permite cererea pentru ștergerea acestora printr-un singur click. Conform statisticilor platformei, datele fiecărui utilizator sunt deținute, în medie, de peste 282 de companii. Ștergând datele de la companiile cu care nu mai interacționăm, ne protejăm pe noi înșine și putem evita situațiile neplăcute, ca de exemplu furtul de identitate.

“Ne dorim ca oamenii să înțeleagă ce se întamplă cu datele lor personale și să ia decizii informate. Acesta a fost și este motivul pentru care am dezvoltat și am lansat AgainstData.com. Indiferent de vârstă sau ocupație, internetul poate fi un mediu periculos dacă lucrurile nu sunt ținute sub control și este de datoria noastră, a fiecăruia, să ne protejăm.” a declarat Adrian Vicol, co-fondator Againstdata.com.

Până în acest moment, platforma AgainstData.com, a fost deja validată de investiții de peste 200.000 de euro de la fonduri de investiții din Olanda (Gapminder VC), Italia (CDP) și Estonia (StartUp Wise Guys), validând potențialul și totodată valoarea acestei soluții inovatoare.

Mai mult decât atât, AgainstData.com a primit certificarea de securitate Google OAuth 2.0, ceea ce garantează că datele personale ale utilizatorilor sunt protejate și securizate în întregime.

AgainstData.com este una din cele două companii românești selectate în semifinalele competiției de start-up-uri Fifty Founders Battle, din cadrul evenimentului TechChill, ce se va desfășura la Riga, Letonia, între 27 și 28 aprilie 2023.

“Suntem recunoscători pentru că putem crea astfel de soluții de aici, din România. Românii sunt foarte creativi, țara noastră are un potențial fabulos de a realiza produse care pot deveni lideri la nivel mondial. Acum că am lansat oficial platforma, ne dorim ca oamenii să împărtășească beneficiile pe care aceasta le oferă, cu prieteni, familii, colegi, astfel încât să înțelegem cu toții mai bine ce se întamplă cu datele personale online!”, a declarat Alexandru Vasile, co-fondator AgainstData.com

Începând chiar din acest moment, oamenii își pot proteja datele personale din mediul online, iar acest lucru se efectuează în doar câteva minute, utilizând platforma AgainstData.com.

Despre AgainstData.com

AgainstData.com este o platformă și o unealtă de privacy, cu un mecanism simplu, prin care utilizatorii din toată lumea pot avea acces la informații despre ce entități online dețin datele lor. Prin intermediul platformei se pot trimite cereri pentru ștergerea integrală a datelor. Acest lucru este folositor mai ales dacă au fost șterse aplicații, dar nu a fost șters și contul, datele ramânând stocate în acest fel. Este de asemenea considerată și o metodă benefică prin care oamenii își pot controla cu ușurință datele din mediul online, astfel încât acestea să nu ajungă în mâinile infractorilor cibernetici.

