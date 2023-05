Economia mondială a avut un început de an destul de dificil, cu noi situații complexe care apar una după alta. Organizațiile din întreaga lume trebuie să se pregătească cu strategii tot mai eficiente, o structură de gestionare a schimbării și instrumente IT fiabile care să susțină noile planuri.

Prinse între nevoia de a optimiza și a digitaliza operațiunile, pe de o parte, și nevoia urgentă de a reduce costurile, pe de altă parte, organizațiile trebuie să creeze o strategie care să le asigure dezvoltarea, dar care să le și permită să continue procesele de transformare digitală în cel mai eficient mod posibil.

Deoarece noile tehnologii pot ajuta companiile să sporească productivitatea angajaților, să îmbunătățească gestionarea proceselor și să ia decizii de afaceri mai bune, bazate pe date, multe organizații decid să își analizeze mai îndeaproape procesele interne, pentru a le optimiza și automatiza cu ajutorul unor aplicații dedicate. În aceste condiții, putem identifica câteva tendințe care devin tot mai clare și care vor domina domeniul dezvoltării de software în viitor.

Optimizarea și automatizarea proceselor sunt mai importante ca oricând

Potrivit studiilor realizate de Gartner, investițiile digitale vor fi cheia succesului în acest an, întrucât organizațiile ar trebui să se concentreze în principal pe creșterea productivității oamenilor și pe maximizarea activelor.

Printre cele 9 acțiuni necesare pentru a stimula profiturile, evoluția și reziliența în 2023, Gartner enumeră automatizarea fluxurilor de lucru și a proceselor pentru a ajuta organizațiile să fie cât mai eficiente în urmărirea principalelor obiective ale afacerii.

Creșterea gradului de automatizare a proceselor este, fără îndoială, cea mai importantă tendință actuală, deoarece poate aduce multe avantaje care se vor dovedi extrem de benefice, nu doar în contextul economiei actuale, ci și în atingerea obiectivului general de a menține avantajul competitiv.

Eforturile pentru a dezvolta un plan unitar de digitalizare a proceselor sunt atât de complexe, încât sunt aproape imposibil de realizat. De aceea, din ce în ce mai multe companii aleg să facă lucrurile treptat și se concentrează asupra digitalizării unor anumite arii sau procese separate din cadrul organizației. În acest caz însă, ele pot rămâne prinse în capcana de a avea o multitudine de instrumente și sisteme, ceea ce creează silozuri de informații. În cazul unei strategii pe termen lung, o astfel de abordare mai mult afectează organizarea și colaborarea, în loc să le faciliteze. În plus, angajații trebuie să învețe în mod constant cum să utilizeze noile interfețe, ceea ce crește costul și riscul de a menține și dezvolta multe sisteme în viitor.

Epoca abordării de tip „boutique” a luat sfârșit. Fără o abordare de tip „fabrică”, întreprinderile pot rămâne în urmă

Strategia în pași mici are mari șanse de reușită dacă organizațiile adoptă așa-numita „abordare de platformă”, adică digitalizează arii conexe pe baza unei singure platforme de dezvoltare a aplicațiilor. Datorită acestei abordări, toate aplicațiile sunt create în cadrul unui singur ecosistem, care elimină costurile ascunse ale achiziționării de noi soluții, necesită aceleași competențe pentru toate aplicațiile și reduce timpul de punere în funcționare.

Utilizarea unei singure platforme nu este încă atât de populară în regiunea Europei Centrale și de Est, dar a câștigat deja mulți adepți în Statele Unite, iar în frunte se află platformele de dezvoltare a aplicațiilor Low-Code. Aceste soluții permit crearea de aplicații personalizate pentru business fără a mai fi nevoie de programare, deci mai rapid și mai ieftin decât prin metode clasice de tip „boutique”, care presupun programarea de la zero.

WEBCON a realizat recent un sondaj în rândul directorilor IT din SUA, 99% dintre aceștia recunoscând că organizațiile lor au implementat cel puțin o astfel de platformă. Acest lucru arată cât de important este pentru ei să fie capabili să creeze și să implementeze cu agilitate noi soluții IT care să digitalizeze operațiunile unei companii, la o scară de câteva sau câteva zeci de aplicații pe an. Acest ritm necesită instrumente eficiente și, în același timp, garantează faptul că departamentul IT va fi capabil să susțină toate aceste aplicații în viitor fără a afecta viitoare inovații. Prin urmare, atunci când strategia de digitalizare are la bază o platformă de dezvoltare a aplicațiilor Low-Code, e util să fie aleasă ca un instrument care va deveni propria „Fabrică de aplicații” a companiei, așa cum o numit în cadrul WEBCON.

Revoluția industrială pornită de Henry Ford, care a introdus prima linie de producție din istorie, a permis construcția de automobile într-un mod mai ieftin și mai rapid, menținând totodată un grad înalt al calității. Asta este și ceea ce revoluția digitală necesită acum când vine vorba de furnizarea de aplicații.



Astfel, unul dintre modurile corespunzătoare de a răspunde nevoii este prin alegerea și utilizarea unei platforme de aplicații low-code pe modelul liniei de producție, adică o „fabrică de aplicații”. În practică, aceasta s-ar traduce prin unificarea arhitecturii aplicațiilor care vor ieși de pe această linie de producție. Ca urmare, livrarea în masă a aplicațiilor devine posibilă, dar și integrarea, întreținerea și dezvoltarea lor devin mai ușoare.



Datorită acestei abordări, companiile rulează până la câteva zeci de aplicații pe an care automatizează și optimizează procesele de afaceri la scară largă. Acest lucru duce la creșteri imense ale productivității, la o mai bună utilizare a timpului angajaților, la îmbunătățirea calității și eficienței proceselor, la eliminarea erorilor, la îmbunătățirea comunicării în cadrul companiei și multe altele - toate acestea îmbunătățind rezultatul final.

Deși transformarea digitală poate părea o provocare pentru companii, vestea bună este că a devenit mai ușor de gestionat datorită disponibilității instrumentelor potrivite. Platformele de aplicații low-code, în special, nu numai că îmbunătățesc eficiența costurilor și productivitatea, dar stimulează, de asemenea, colaborarea între echipe și în cadrul acestora, facilitează luarea deciziilor și promovează scalabilitatea. În esență, cererea pentru transformarea digitală nu a fost niciodată mai mare, iar acum dispunem și de instrumente eficiente pentru a o soluționa.

